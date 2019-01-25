彭于晏、張鈞甯超帥氣搶先體驗全新adidas W.N.D.風衣夾克

adidas推出全新W.N.D.風衣夾克，以獨特的雙向拉鍊與俐落的外型設計，一次滿足都會簡約與運動休閒等冬季多種時尚風格。adidas代言人彭于晏、張鈞甯搶先體驗全新W.N.D.風衣夾克，以多層次的未來感穿搭，率性詮釋「型動由我」的態度，鼓勵大眾隨心駕馭各種造型，在運動生活中自信展現個人風格。全新W.N.D.系列商品將於1月11日正式上市。

全新W.N.D.風衣夾克以簡約的風格，讓視線聚焦於胸前adidas經典的三線設計，創造極簡卻又引人注目的潮流視覺。而獨特的雙向拉鍊設計，則為日常造型增添豐富的視覺效果，可輕鬆展現大膽撞色、異材質衝突混搭，或冬日多層次穿搭等各式風格，同時也提升穿脫的方便性。

為因應冬季各種天氣及環境的變化，全新W.N.D.風衣夾克在材質上採用防風面料，搭配輕盈的刷毛內裡，提供舒適保暖的穿著感。W.N.D.風衣夾克男女款除了推出百搭的黑色、白色，以及搶眼的藍色外，adidas更特別為女生打造粉色款式，多種配色同時上市，滿足大眾自在變換各種造型，率性展現「型動由我」的自信態度！

M WND JKT FL（男款） NT$3,290

PT KN URBAN（男款）NT$2,490

W WND JKT FL（女款）NT$3,290

DK 3S PANT（女款）NT$1,890

※編輯：Travis Travie, Amber Chen VOGUE.TW | 來源：adidas

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