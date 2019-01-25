透過LINE發送星巴克　LINE pay助攻店家發送優惠卷

▲Line pay推出「我的會員卡」整合服務。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE pay今天（25日）在台灣發表LINE Pay mini「小綠機」，同時改版「合作通路」、「我的優惠券」、「LINE Pay會員點數回饋平台」，還有「LINE pay星巴克星意禮」、「我的會員卡」2項全新功能，只要透過LINE聊天室就能送親友喝星巴克。

LINE pay從2015年開展服務至今，目前已累計超過500萬用戶，全台超過11萬個支付據點，其中「LINE Pay一卡通帳戶」更是成長迅速，上線才4個月用戶數已突破百萬，躍居成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

▲點進LINE pay發送星巴克，就可以看到「合作通路」和「星巴克星意禮」，「合作通路」還可以看到附近的店家優惠資訊。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝表示，LINE Pay去年著重在用戶服務，因此今年以商戶功能為主，除了推出方便商戶使用的LINE Pay mini行動支付收款機之外，同時推出「合作通路」全新改版，主要就是提高店家的能見度，串接LINE Pay線下商戶，打造「合作通路」地圖，用戶只要點進LINE pay，就可以看到「合作通路」這個選項，點選「附近」就可以輕鬆找到附近店家的點數回饋、優惠券等資訊。

至於「我的優惠券」功能，主要就是幫助LINE Pay的線下商戶，使用「我的優惠券」設計促銷活動，增加用戶到店的轉換率，同時引導用戶加入店家LINE@帳號/官方帳號，可以達到精準再行銷，也就是用戶在完成LINE Pay支付後，商戶可邀請第一次消費的用戶，加入店家的LINE@帳號或官方帳號，以長久經營會員經濟。

▲「LINE Pay 星巴克星意禮」可以讓用戶買禮票卷發送給親友。（圖／記者姚惠茹攝）



同時，為了滿足用戶對電子禮票券日益攀升的需求，LINE Pay將票券結合社群的樂趣，與星巴克共同合作推出「LINE Pay 星巴克星意禮」，提供多款星巴克飲品的禮票券，讓用戶買的禮票券可以傳進LINE聊天室，提供給親友人人有禮或試試手氣。



至於「我的會員卡」則是LINE Pay會員卡整合服務，預計今年第二季上線，將店家的會員卡整合進LINE Pay，用戶只要將店家的會員卡綁進LINE Pay帳號，未來用LINE Pay結帳就可同時累積店家提供的會員優惠。

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