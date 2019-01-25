　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

透過LINE發送星巴克　LINE pay助攻店家發送優惠卷

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲透過LINE發送星巴克　LINE pay助攻店家發送優惠卷。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Line pay推出「我的會員卡」整合服務。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE pay今天（25日）在台灣發表LINE Pay mini「小綠機」，同時改版「合作通路」、「我的優惠券」、「LINE Pay會員點數回饋平台」，還有「LINE pay星巴克星意禮」、「我的會員卡」2項全新功能，只要透過LINE聊天室就能送親友喝星巴克。

LINE pay從2015年開展服務至今，目前已累計超過500萬用戶，全台超過11萬個支付據點，其中「LINE Pay一卡通帳戶」更是成長迅速，上線才4個月用戶數已突破百萬，躍居成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

▲透過LINE發送星巴克　LINE pay助攻店家發送優惠卷。（圖／記者姚惠茹攝）

▲點進LINE pay發送星巴克，就可以看到「合作通路」和「星巴克星意禮」，「合作通路」還可以看到附近的店家優惠資訊。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝表示，LINE Pay去年著重在用戶服務，因此今年以商戶功能為主，除了推出方便商戶使用的LINE Pay mini行動支付收款機之外，同時推出「合作通路」全新改版，主要就是提高店家的能見度，串接LINE Pay線下商戶，打造「合作通路」地圖，用戶只要點進LINE pay，就可以看到「合作通路」這個選項，點選「附近」就可以輕鬆找到附近店家的點數回饋、優惠券等資訊。

至於「我的優惠券」功能，主要就是幫助LINE Pay的線下商戶，使用「我的優惠券」設計促銷活動，增加用戶到店的轉換率，同時引導用戶加入店家LINE@帳號/官方帳號，可以達到精準再行銷，也就是用戶在完成LINE Pay支付後，商戶可邀請第一次消費的用戶，加入店家的LINE@帳號或官方帳號，以長久經營會員經濟。

▲透過LINE發送星巴克　LINE pay助攻店家發送優惠卷。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「LINE Pay 星巴克星意禮」可以讓用戶買禮票卷發送給親友。（圖／記者姚惠茹攝）
 
同時，為了滿足用戶對電子禮票券日益攀升的需求，LINE Pay將票券結合社群的樂趣，與星巴克共同合作推出「LINE Pay 星巴克星意禮」，提供多款星巴克飲品的禮票券，讓用戶買的禮票券可以傳進LINE聊天室，提供給親友人人有禮或試試手氣。
 
至於「我的會員卡」則是LINE Pay會員卡整合服務，預計今年第二季上線，將店家的會員卡整合進LINE Pay，用戶只要將店家的會員卡綁進LINE Pay帳號，未來用LINE Pay結帳就可同時累積店家提供的會員優惠。

相關閱讀：
LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款再享3%回饋
LINE pay再推「春節發紅包」　最高抽LINE Points 888點
 

ET快訊
沒有永遠的敵人！賓士與BMW為省錢將合作開發全新小型車

關鍵字：LINE,LINE Pay,LINE Pay mini,一卡通,星巴克

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

影／LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款再享3%回饋

透過LINE發送星巴克　LINE pay助攻店家發送優惠卷

LINE pay再推「春節發紅包」　最高抽LINE Points 888點

新年到　蘋果App Store帶你「辦年貨」　部分App、遊戲半價

LINE pay再推「春節發紅包」　最高抽LINE Points 888點

透過LINE發送星巴克　LINE pay助攻店家發送優惠卷

暨《三分鐘》之後！名導賈樟柯也用iPhone Xs拍出《一個桶》賀歲片

蘋果春節短片《一個桶》揭密　賈樟柯：部分鏡頭只有iPhone才能完成

HiNet代管網站傳遭惡意攻擊　中華電：隨時做好資安監控

人類無望！AlphaGo改玩《星海爭霸2》　挑2世界排名高手10：0「完全壓制」

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

新年到　蘋果App Store帶你「辦年貨」　部分App、遊戲半價

LINE pay再推「春節發紅包」　最高抽LINE Points 888點

透過LINE發送星巴克　LINE pay助攻店家發送優惠卷

暨《三分鐘》之後！名導賈樟柯也用iPhone Xs拍出《一個桶》賀歲片

蘋果春節短片《一個桶》揭密　賈樟柯：部分鏡頭只有iPhone才能完成

HiNet代管網站傳遭惡意攻擊　中華電：隨時做好資安監控

人類無望！AlphaGo改玩《星海爭霸2》　挑2世界排名高手10：0「完全壓制」

影／LINE「小綠機」登台了　刷LINE Pay mini付款再享3%回饋

柔宇科技爆：小米折叠螢幕手機根本是LG工程機、公然造假

小米雙折疊機曝光！1秒「大螢幕→單手掌握」　20秒影片讓網跪了

阿諾穿「情趣聖誕裝」求孕　Google工程師老公嚇喊：What！

日本女孩撞臉想來台灣　高嘉瑜邀她狂吃：「胖10公斤」才能回去

SBL／NBA對決！　強森期待明星賽三分球大賽與梅奧「OJ vs OJ」

蘇花路廊春節不施工　雙向雙線暢通

毛小孩走失　「波麗士」透過臉書社團找到主人

跌倒後手腳無力竟是中風　「黃金三小時」救回9旬阿嬤

新年到　蘋果App Store帶你「辦年貨」　部分App、遊戲半價

宜蘭四結福德廟1萬5千個百元紅包　信徒新年發大財

「借1顆檳榔」遭拒嗆聲反遭3人打斷手　警攔不住鳴5槍嚇阻

嚴凱泰追思會政商雲集　台積電張淑芬哽咽：他還在

遭丁守中律師控「驗票不積極」 女科長連夜徹查暴瘦8公斤病逝

3C家電熱門新聞

小米雙折疊機曝光！大螢幕1秒單..

AlphaGo改玩星海爭霸2　..

臉書改版剔除潛水成員　官方回應..

LINE「小綠機」付款再享3%..

柔宇：小米折叠螢幕手機公然造假

HTC Desire 12s綻..

OVO電視盒不用錢

透過LINE送星巴克　LINE..

蘋果春節短片《一個桶》　全程用..

華碩首款智慧音箱「小布」在台上..

蘋果釋出愛瘋Xs賀歲片《一個桶..

一張表告訴你2019新iPho..

蘋果AirPods再傳冒煙意外..

iPhone SE限時回歸大降..

更多熱門

相關新聞

LINE pay春節發紅包抽LINE Points 888點

農曆春節進入倒數，LINE pay今天（25日）宣布過年期間推出「辦年貨用LINE Pay」、「發紅包用LINE Pay」及「曬恩愛用LINE Pay」等3檔年節活動，不僅辦年貨有機會搶百萬優惠券，發紅包自己還可以有機會抽LINE Points 888點。

LINE「小綠機」付款再享3%回饋

星巴克只剩這5款飲品能點小杯了

新豐「鐵道星巴克」開幕搶先體驗

LINE訊息能加粗變斜體！網友實測超糗

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

《小女花不棄》床戲外洩！

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面