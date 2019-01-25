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檢察長調動年輕化　蔡清祥：沒有空檔，一上任就要定位

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▲法務部長蔡清祥。（圖／記者林敬旻攝）

▲法務部長蔡清祥說，新派任檢察長沒有空檔，一上任就要定位。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部公布檢察長異動名單，部長蔡清祥受訪時表示，這次全台28個檢察署中，共有21人調動，其中新任的10位首長，都是朝著年輕化的趨勢，是一時之選。另外蔡清祥也說，下週四（31日）就會交接，所以沒有空檔，一上任就要定位。

這次調動前，蔡清祥密集與檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、3位次長陳明堂、蔡碧仲、張斗輝共同討論，最後決定出這次的名單。蔡清祥說，「這次的新任10位首長裡面，都是朝著年輕化、有5位是33至35期結業很年輕，也有是辦案經驗豐富的出任首長，協調能力也非常的好，這次挑出來是一時之選。」

另外這次檢察長調動名單中，全台28個檢察署中，除了高本檢、台中高分檢、高雄高分檢、台北地檢、新北地檢、桃園地檢、高雄地檢等7個檢察署首長留任，其餘21個檢察署均有調動。面對這麼大的人事異動，蔡清祥說大部分都認識，雖然不見得共事過，但他會根據風評、辦案態度考量，所以還算了解。

而這次檢察長交接將訂在下週四（31日），接著就放年假。蔡清祥說，「所以要儘快就位，所以沒有空檔，一上任就要定位，符合行政院快速完成所賦予的新任務。一定要立即上路。」
 

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關鍵字：法律,人權,大選,法務部,檢察長,蔡清祥,檢察官人事審議委員會,調動,就職

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