雇女友妹妹當按摩師竟下藥性侵　還辯：她脫衣勾引我

▲男子迷姦女友妹妹，判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市宋姓男子開設養生工作室，並雇用女友的妹妹小瑾（化名）擔任按摩師。但宋男覬覦小瑾美色，2015年5月間，竟在小瑾的飲料杯中摻入安眠藥，小瑾飲用後睡昏，宋男藉機性侵得逞。小瑾醒來後報警處理，宋男被逮時，還辯稱是小瑾主動脫衣勾引。最高法院審理後，依「加重強制性交罪」，重判宋男8年定讞。

判決指出，有詐欺前科的宋男，在台南市安平區開設養生按摩館，雇用小瑾當按摩師，還假好心出租二樓的房間給小瑾居住。宋男雖是小瑾姐姐的男友，但竟異想天開，想要姊妹通吃。案發於2015年5月底，當天上午9點多，小瑾沖泡了一杯咖啡，正在享用之際，預約的客人就已經前來，小瑾放下咖啡，為客人按摩。結束按摩後，小瑾看見宋男一人坐在客廳中，小瑾打算繼續喝完咖啡，而雖然咖啡味道有異，杯底還有沉澱粉末、渣渣，但小瑾不以為意，全部喝完。

下午2點多，小瑾覺得昏昏欲睡，全身無力，癱軟在客廳沙發上睡著。但一覺醒來後，竟已是晚間8點多，而且還被搬到二樓自己的房間中，身上沒穿衣服下體濕潤。小瑾驚覺有異，報警處理，並在身體內驗出安非他命及鎮定安眠藥中毒。檢警認為宋男涉有重嫌，進行偵辦，並調閱店內監視器畫面後，查出宋男在小瑾的咖啡中摻入安眠藥，藉機性侵，因此對宋男提起公訴。

法院審理時，宋男否認犯案，辯稱當天是小瑾主動脫衣服勾引，才發生關係。而監視器拍到他從辦公室鐵櫃拿藥品、拿著小瑾咖啡杯搖晃中，甚至小瑾昏睡在沙發上時，宋男還拿吸管吸取更多安眠藥咖啡，滴入小瑾口內，宋男一概否認。他辯稱，當時在鐵櫃中拿的是精油，而且搖晃的是自己的薑母茶杯；另外小瑾癱軟在沙發時，他看到一旁的菸灰缸內有菸，他才拿吸管低飲料滅菸，並非滴入小瑾口中。

但法院調查後，反覆模擬宋男辯稱的動作，認為太多不合理之處，不予採信；再加上小瑾身體內的毒品反應，法院認定宋男有罪。宋男事後匯款45萬元給與小瑾，達成和解。但一審法院仍認定宋男惡性重大，重判8年。上訴二審，台南高分院仍維持8年刑度。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

