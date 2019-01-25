牽動2020大選局勢　北檢邢泰釗等首長均未調動

▲法務部長蔡清祥上任後，首度檢察長大調動，頗獲好評。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部公布新一波的檢察長異動名單，雖然調動人數頗多，但包含高檢署檢察長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗、高雄地檢署檢察長周章欽等重要檢察署，均未異動。外界認為，這次調動結果在為2020年總統大選布局，希望藉由邢泰釗等首長的查賄選經驗，鞏固重要選區，並盡快處理突發事件。

本次檢察長調動名單中，全台28個檢察署中，除了高本檢、台中高分檢、高雄高分檢、台北地檢、新北地檢、桃園地檢、高雄地檢等7個檢察署首長留任，其餘21個檢察署均有調動。其中又以掌管「天下第一署」的台北地檢署檢察長邢泰釗，動向最受矚目。先前有傳言邢泰釗可能轉任二審檢察長，但部長蔡清祥倚重他查賄選的經驗，最後仍將邢泰釗留任北檢，好積極籌備2020年的總統立委選舉，避免出大亂子。

另外本次調動也以年輕化為特色，多位曾辦過大案件的明星檢察官，包含主辦司法官正己專案的法務部綜合規劃司副司長黃謀信，首度外派澎湖地檢署檢察長；起訴南投縣長李朝卿的高檢署檢察官洪家原接任金門地檢署檢察長；新瑞都案、陳哲男貪汙案主辦檢察官林錦村，改調任台南地檢署檢察長。

此外，經驗老道的高檢署襄閱林邦樑，升任金門高分檢檢察長；基隆地檢署檢察長陳宏達，轉接五都中的台中地檢署檢察長；廉政署長朱家崎則接任士林地檢署檢察長。這幾個調動，也獲得多數檢察官肯定。而本次異動名單中，最資淺的檢察長為司法官35期結業的女檢察官俞秀端，接任連江地檢署檢察長。

