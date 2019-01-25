2019人行2階段降準「全面落地」　釋放6.8兆元資金

▲人民幣。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

中國人民銀行（下稱人行）日前宣布2019年將調降存款準備率1個百分點，共分兩次調整，時間為1月15日和1月25日，分別下調0.5個百分點，預估將釋出約人民幣1.5兆元（約新台幣6.8兆元）的資金，再考慮到今年首季到期的中期借貸便利（MLF）不再續期因素，預料釋放長期資金約人民幣8000億元（約新台幣3.6兆元）。

人行指出，此次降準「仍屬於定向調控，並非大水漫灌，穩健的貨幣政策取向沒有改變」，降準分兩次實施，和春節前現金投放的節奏相適應，有利於銀行體系流動性總量保持合理充裕，整體安排有利於金融機構繼續加大對小微企業、民營企業支持力度，也有助於保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

財經評論人曹中銘也表示，此次降準，既非著眼於房市，也非針對低迷的股市，而是針對中小微與民營企業。另外，分析人士指出，人行之所以選在1月15日和1月25日實施降準，一是因為每月5日、15日和25日是銀行繳準日，以往降準均在這個時間點實施；二是為確保銀行體系流動性始終處於合理充裕水準。

《華爾街見聞》研究院首席經濟學家鄧海清認為，「全面降準仍屬於穩健貨幣政策範疇，穩健的貨幣政策不是一成不變的貨幣政策，而是與經濟金融形勢相適應的貨幣政策，在經濟下行周期，需要貨幣寬鬆進行逆周期調節」。他提到，寬鬆貨幣的目的是為了寬信用，即促進銀行向實體經濟投放資金，為大陸經濟轉型提供良好的貨幣政策環境。

據摩根大通（JP Morgan）分析師Hannah Anderson指出，雖然中國人民銀行已宣布，1月內分兩次共降低存款準備金率1個百分點，預估將釋放人民幣1.5兆元，但「我認為中國大陸的經濟需要比政府迄今為止更為有力的寬鬆政策」。

大陸從2018年開始已經連續5次降準，全是為了刺激金錢流動藉此提振經濟，同時也鬆綁銀行的放貸限制。但Hannah Anderson認為，截至目前為止，大陸用來支出和投入的資金流動性仍不高，並預估大陸政府未來將進一步採取寬鬆政策。