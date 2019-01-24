「每次試車都只能自求多福」看千萬賓士失控撞毀　達人說出辛酸血淚

記者陳雕文／台北報導

台北市一輛價值1038萬元起的賓士AMG-GT R於本月23日上午，行經北市內湖區大湖山莊往五指山方向時，疑為閃躲機車，失控擦撞路邊牆面，接著開進山坡，車內的安全氣囊全爆開，所幸試駕的羅姓媒體人僅臉部些微擦傷。對此，資深超跑達人雷尼說，「每次試車都只能自求多福」且要自行承擔各種風險。

▲▼媒體人試駕1038萬賓士GT超跑滑落大湖山莊山坡，氣囊全爆。（圖／記者柳名耕翻攝）

這已經不是第一次媒體人試駕超跑出意外。2016年10月3日，線上汽車網站胡姓編輯試開價值1280萬元、有「東瀛法拉利」之稱的本田（HONDA）超跑NSX，行經新北市北海岸十八王公廟附近，自撞中央分隔島水泥護欄，造成車頭左前方凹陷；當時肇事的車輛編號為0000，是全世界唯一一輛的巡迴試乘車，由本田提供媒體試駕之用，自撞事件維修費用至少要150萬元。

雷尼說，「我有超過20年的試駕經驗，每次出發前雖然會簽定一些聲明或合約，但真正上路後，各方面風險還是要自己承擔的，好比這次GT-R的意外，你說駕駛已經跟賓士簽和解書，但保險公司還是會代位求償，車損的費用一樣是駕駛要付。」雷尼解釋，「所以通常就是駕駛買下這台車再賣掉，讓事件趕緊落幕。」

▲超跑達人雷尼。（圖／記者陳雕文攝）

試駕最可怕的不是車損，而是你受傷卻不一定有保障！

雷尼補充說，試駕最怕的不只是車損，而是當駕駛受到重傷，公司還跟你切割！「過去我曾經試駕越野車，出過嚴重車禍，腰椎、頸椎共斷了三節，後來用大腿骨來修復，在醫院整整躺了一年，還好我服務的公司有情有義。幫我保留職位還持續給薪，不然我的家庭就破碎了，但有的公司是會切割的，要你自行負責。」

試駕不可能開慢

雷尼說，「過去當『試車編輯』，就是跟廠商借車開，如果書面上寫這台車的極速可以到多快，我們就會開到多快，各項功能或性能的操作都要逼到極限，才能回去寫稿，描述心得、分析優劣，不然民眾的留言也是很無情的，會嗆說『開這麼慢也叫試駕？』等等的，如果都已經要試駕超跑了，你不可能在路上開50公里的時速。」

雷尼表示，除了駕駛的生命安危，捕捉車輛精彩鏡頭的攝影師也很可憐，「你看車子在高速奔馳時輪胎的運轉鏡頭，或是飆速時的車輛畫面，就表示攝影師的車輛，也都開超快，才能追試駕車的前面或後面，接著攝影師再吊掛在窗外拍，所以過去也曾發生攝影師為了捕捉鏡頭，不慎摔出車窗，被後車輾過的意外。」

都在何處試車？

雷尼分享，要能夠寫出這台車的性能發揮狀況，當然是因為自己親自飆過，在台灣，一般試駕都是走山路，五指山經常是首選，因為它的路況比較封閉，不像北宜這類的路會通到其他城市；不然就是去龍潭的小賽車場，但它場地租一天，就要2萬5千元，非常昂貴，一般雜誌社根本沒有那麼多經費；再不然就是出國。

雷尼說，當年為了寫稿，希望能夠確實描述車輛的特性，常常在半夜，趁著沒人沒車就去狂飆一趟，然後回來寫說在國外試駕，現在當了名嘴，只要看到其他人試駕，都會非常的尊敬，自己經歷過就知道，真的很像在玩命，加上開車的時間非常長，風險很高，如果沒有熱忱，一定撐不下去。

M-Benz AMG GT R 4.0 V8小檔案

市價：1038萬

馬力：585匹

排氣量：3982cc

變速箱：7速自手排

驅動方式：後輪驅動

0-100km/h加速：3.6秒

極速：318km/h

長寬高：4551mm×2007mm×1284mm

車重：1630公斤