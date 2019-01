「末日時鐘」只剩2min！　「三大威脅」把世界推向毀滅邊緣

▲世界末日時鐘。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

世界末日時鐘只剩2分鐘!由《原子科學家公報》所創建的世界末日時鐘(Doomsday Clock),被當作全球接近末日的指標使用,原子科學家表示,新的核武軍備競賽、不斷上升的溫室氣提排放量,以及國家支持的「假新聞」活動出現,使得現代世界的情況回到像1953年的冷戰時期一樣,接近毀滅。

根據外媒報導,世界末日時鐘在2018年時,就在距離午夜12點只剩2分鐘的位置,如今更連續2年位於同一個位置,科學家將這個情況稱為「新異常」。《原子科學家公報》在一份聲明中指出,雖然從2018年起,時間的位置保持不變,但這種情況應該不是一個穩定的標誌,而是對世界各國領導人和公民的嚴厲警告。

該公報表示,在過去一年當中,核戰爭以及氣候變化兩大威脅在人類世界中並存,以及越來越多的人使用「資訊戰」,破壞世界民主的狀況加劇;許多社群媒體、國家民族主義領導人跟其代理人,都在無恥的撒謊,堅持他們的謊言是真理,但是其實通通都是「假新聞」。

報導中指出,自從2016年美國總統川普當選以來,世界末日時鐘的時間已經在2017、2018年,連續兩年間增加了30秒,絕大部分的原因是來自於美國跟北韓因為核計畫的關係,造成緊張情勢不斷升級。

時鐘最近一次接近午夜的時候是在1953年,當時正值冷戰、美蘇軍備競賽升級;在美國於1952年11月試爆氫彈後,莫斯科在隔年8月也測試了氫彈。擁核武的國家在「核現代化」計畫上的威脅日益增加,因為這些計畫跟全球軍備競賽幾乎無法分離。

該公報表示,為了扭轉局面,建議加強擴大美俄核武條約、限制現代化計畫的進行,並採取保障措施,防止北約國家在和平時期發生軍事事件;公民要更加重視氣候變化這件事情,以及防止資訊科技遭到濫用。

