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遏止假訊息傳播　WhatsApp限制用戶轉發訊息次數

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▲▼臉書（Facebook）以190億美金的價格，收購了WhatsApp。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書旗下通訊軟體WhatsApp為打擊錯誤訊息和謠言的散佈，即日起用戶的每則訊息轉發次數將減為5次。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

臉書旗下通訊軟體WhatsApp為打擊錯誤訊息和謠言的散佈，即日起用戶的每則訊息轉發次數將減為5次，相關措施早在去年7月就在印度地區實施。

綜合外電報導，近年來社群平台上的假消息散佈問題相當嚴重，各國政府和刻記巨頭們對於這些問題都相當頭痛，先前印度就曾發生因為在WhatsApp上散佈的假消息，導致發生衝突事件，因此早在去年7月，印度當地的WhatsApp訊息就被限制只能轉傳最多5次。

WhatsApp政策和通訊副總裁Victoria Grand 21日在一場印尼的活動中指出，「從今天開始，全球WhatsApp用戶訊息將被限制只能轉傳最多5次。」在過去，WhatsApp用戶一條訊息最多能轉傳給20個用戶或是群組。

目前WhatsApp全球約擁有15億用戶，該公司一直在想方設法要遏止這類假訊息傳播。除了在印度發生的事件外，去年10月巴西總統大選，勝選的極右翼候選人Jair Bolsonaro就被指控利用WhatsApp散播對其競爭對手不利的內容，Jair Bolsonaro陣營則否認這些指控。

WhatsApp發言人表示，他們將透過發布更新的方式來達成這項新的限制，會率先從Android系統開始，再來才是iOS系統用戶。

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關鍵字：WhatsApp,通訊軟體,假訊息,假新聞,印度

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