收死亡威脅決定辭職、搬到國外！　同志議員受夠了：我要活著

▲ 巴西眾議員威呂斯（Jean Wyllys）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

巴西首位男同志眾議員威呂斯（Jean Wyllys）24日辭職，原因是頻繁收到死亡威脅、受到社群媒體上的負面文宣詆毀，自己之後計畫搬到國外。他受訪時表示，自從右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）去年10月當選以來，巴西的暴力氣氛惡化。

巴西去年的謀殺率是世界上最高的之一，而有「巴西川普」之稱的博爾索納羅，在發表仇視女性、反對同志、貶低少數族裔的言論下當選。

▼ 威呂斯表示，就算有保鑣，自己在路上還是會被攻擊。（圖／路透社）

44歲的威呂斯在兩次任期內為同志權益、宗教歧視、對女性施暴的議題發聲。他說，自從去年里約市議員佛朗哥（Marielle Franco）遭到職業殺手行刑式謀害後，自己厭倦了一直有保鏢在側的生活。

威呂斯說，就算有保鑣，自己在路上還是會被攻擊，「我不想要犧牲自己，我想要照顧好自己並且活著。」他指出，「不是只有博爾索納羅的選舉而已，整體暴力程度在他當選後都上升了。」對此，博爾索納羅的新聞辦公室拒絕發表評論。

據《路透社》報導，威呂斯所屬的左翼政黨社會主義與自由黨（Socialism and Liberty Party）表示，會由一名也是同志的議員米蘭達（David Miranda）來接替威呂斯的職位。米蘭達的丈夫是曾獲普立茲獎的美國記者格林華德（Glenn Greenwald）。