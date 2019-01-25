馬王破冰！王金平登門送書　暢聊40分「氣氛很好」

▲馬英九王金平馬王政爭 。（合成圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

馬王破冰！前立法院長王金平23日親自拜訪前總統馬英九辦公室，送馬英九自己的新書《橋—走近王金平》，王金平說「親自送去才有誠意」，馬英九也回應春聯，被王金平貼在辦公室對應。

王金平表示，他與馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑三人聊了大約40分鐘，除了談新書內容之外，也聊到去年九合一選舉，王大讚馬在輔選貢獻很大，選得很好；馬也認為，王金平幫了高雄市長韓國瑜很大的忙，還進一步詢問「三山造勢」的細節。王金平形容聊天的「氣氛很好」。

▲馬英九發春聯。（圖／翻攝馬英九臉書）

馬英九的春聯寫下「四海承風送駿犬，八方輻輳迎天蓬」，王金平說，今年是狗年，新的一年是豬年，「天蓬元帥」就是指豬，馬英九的春聯「很有意思」，王金平後來將馬英九的春聯貼在辦公室，與自己的春聯左右對應。

馬英九與王金平兩人先後發表新書，書中皆提及馬王政爭內容，讓兩人關係再度引起關注，馬英九在新書《八年執政回憶錄》曝光馬王政爭時期消失的和解聲明，原來當時馬英九曾在一個月後主動建議雙方共同聲明並召開記者會，希望王金平為了關說案、他為了造成政局紛擾同時向社會道歉，但彼時王金平與國民黨為了黨籍存在與否已經對簿公堂，最終和解方案破局收場。

▲馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會-馬英九。（圖／記者黃克翔攝）

而在王金平的書中也不忘提及九二政爭，他說，「2013年9月6日是我一生永遠不會忘記的日子」，那天是他的女兒馨醇出嫁的日子，一家來到馬來西亞，低調舉辦浪漫婚禮，怎知一到機場，就接到我駐馬代表處官員告知，立刻跟台北連絡，自己被前總統馬英九控訴關說。

王金平說，他不想破壞女兒的婚禮，因此致電時任總統的馬英九，說明等婚禮結束，就會回台北對外說明。他說，「給女兒一個了無遺憾的美好回憶，是我身為父親最單純也最卑微的心願。」

他回憶起，自己與家人在旅館房間開電腦，看馬英九記者會指控他侵犯司法獨立，還說這是台灣民主法治發展史上最恥辱的一天，要求他盡快回來。當時王金平就知道馬的意思是要他辭職。他也說明，自己是因為女兒婚事未能及時澄清，只是延遲並非默認，追求和諧不代表軟弱，「非法的指控，我不能接受。」

▼王金平新書「橋-走近王金平」放了與馬英九的合照。（圖／記者翁嫆琄攝）