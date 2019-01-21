空姐被逼「幫胖洋男脫褲擦屁」　鍾小平呼籲：勞動部務必徹查

政治中心／綜合報導

日前一名長榮空姐PO文爆料，自己被行動不便、近200公斤的白人男性乘客要求幫忙脫褲如廁，上完大號後還咆哮要求幫忙擦屁股，隨後她在工會陪同下召開記者會還原事發經過，會後更直接就醫心理諮商，並考慮留職停薪。對此，國民黨台北市議員鍾小平呼籲，勞動部務必要徹查到底，保障空服員權益。

受害空服員21日下午在工會陪同下召開記者會，她哭訴那名乘客體型是他的4倍大，行動不便，連走路都會喘，當下只得因應他的要求協助他去廁所，沒想到乘客竟又提出他不能自己脫褲子，直逼空服員要幫他脫，讓她身心崩潰。

▲ 長榮航空空服員被騷擾協助乘客如廁事件 。（圖／記者周書羽攝）

受害空服員強調，基於其他乘客也有上廁所的權益，不可能讓那名男子繼續佔據廁所，另外，也擔心有亂流會讓該乘客受傷，基於飛安需求，也不可能就這樣不管他，最後只得忍辱幫他，但這造成她身心崩潰，記者會結束後，她直接就醫看心理諮商，並考慮留職停薪，短時間不再上飛機。

長榮航空表示，經調查後，該位旅客過往搭乘本公司20次航班時均無異常，也並未提出特殊需求，直到去年搭機時首次因健康因素要求空服員協助如廁，當時空服員明確拒絕，該位旅客乃自行商請其他旅客協助，當時公司對於拒絕協助的空服員並未有任何責難或懲處。

台灣空服員被外國乘客要求擦屁股一事，引發全國震驚與憤慨，鍾小平21日也在臉書發表看法，他呼籲，勞動部務必要徹查到底，該罰就罰，一定要保障空服員們的勞動權益；另外，內政部和交通部針對此事，對外立場「一定要硬起來」，不要息事寧人，這樣才能捍衛我國人民的尊嚴。

▲空姐幫禿頭噁男擦屁股 。（圖／網友提供）