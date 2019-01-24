俠醫林杰樑心願成真！劇毒農藥巴拉刈2月退場　偷使用最高罰15萬

▲農委會表示，巴拉刈今年2月起退場。（圖／翻攝自臺益工業股份有限公司網站）

記者許展溢／台北報導

俠醫林杰樑生前呼籲禁用宣布劇毒農藥「巴拉刈」，農委會去年12月宣布今年2月起將全面禁止販賣、使用，同時推3項替代措施，降低農民的衝擊，為避免造成社會許多問題，到時將加強取締，如查獲使用將開罰最低1萬5千元，最高1 5萬元。

農委會表示，巴拉刈只有6種作物可以使用，包括柑桔類果園、茶園、蔗園、豌豆園雜草，和「耕犁前田面雜草」，「紅豆落葉處理」在2011年8月才被核准使用，雖然科學評估巴拉刈不算劇毒，很多農民也喜歡用，根據歷年作物面積計算，有超過1倍用量都用在不被允許的作物上，且沒有解藥，造成社會上很多問題。

▲農委會強調，今年2月巴拉刈已禁止加工、輸入。（圖／記者許展溢攝）

農委會說明，巴拉刈98%用量使用在防除雜草（含農地、非農地），及2%作為紅豆植株乾燥等用途，去年10月已公告禁用24%巴拉刈溶液及33.6%巴達刈水懸劑（含巴拉刈的混合劑），去年2月禁止加工、輸入。

防檢局局長馮海東指出， 針對高風險藥物進行管制，從民國81年最高有66項劇毒產品，目前只剩11項產品，2月後剩9項，而任何藥物退場都會考慮到替代性，以及程序上會有緩衝期讓產品從市場上逐漸消失，不要禁用後，還有庫存造成不必要麻煩。農委會表示，希望農民在今年2月後，就別再使用巴拉刈，如有囤積也要退給生產公司處理掉，否則經查有使用將罰1萬5千元到15萬元罰鍰。



