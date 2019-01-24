翁振炘接北農總經理　對專業有信心會到議會備詢

▲翁震炘、彭振聲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北農產公司24日下午召開董事會，隨後接著召開臨時董事會討論總經理人事案，在近2個小時的會議過程中，會議室內幾度傳出高分貝討論的狀況，但最終仍不出外界預期，由農委會推派的農糧署主秘翁振炘接掌董座。而翁振炘預計在10天內就任。

會後翁振炘受訪表示，年關要到了，目前先把春節的蔬果供應弄好，特別是節前的量很大，希望把台北市民過年的蔬果供應充足；至於過去前總經理吳音寧爆出的多次休市導致菜價波動，翁強調不會發生，今年春節固定，農曆初九天公生、元宵節都已調開，跟去年不一樣。翁振炘也說，過去在農糧署當主任秘書時，也是處理這塊菜價穩定的業務，希望把這塊弄好。

而未來是否會到議會備詢？翁振炘強調，跟副市長去拜訪議會後，未來還是一樣會去議會備詢；至於會不會招架不住議員？翁有信心，強調自己是專業人士、事務官，就把事情做好就好。翁也說，未來等上任後會再去拜訪市長。

而外界解讀此次北農人事案可以視為是「白綠合作」的第一步，北市副市長、北農董事長彭振聲說，總經理的人選柯市長要求專業人士，「翁振炘當過常務董事而且長年就在農產運銷這部門，有專長，所以就符合柯市長的專業問題專業考量，剛剛他也跟各位保證他總經理會把他做得盡善盡美。」

至於稍早在臨時董事會中有紛爭，疑似是有董事不滿認為此人事案不夠尊重？彭振聲說，他們只是認為程序上急了一點，當時是說翁振炘本來就是常董，「大家對他的認識他的學經歷都有一點清楚，我們這部分我後來也跟常董抱歉，事情可能做得太過於便宜行事，經過大家溝通完後就沒什麼問題，最後大家鼓掌通過。」

而會議通知在法律程序上合理？彭振聲說，法律沒有問題，「今天開會的第一件詢問事項就是說，今天這程序有沒有人有意見，沒有意見那我們法律顧問也說是符合程序的，會議就召開。」

至於會中是否有討論董事長人選？彭振聲表示沒有，並表示正常的話大概是3月28日開董事會的時候，再來決定董事長人選，在此之前會把議案送到各董事手上，董監事就可以知道誰是董事長人選，目前仍計畫3月28日召開董事會。