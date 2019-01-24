影／考生、家長注意！學測2天「天氣晴暖→濕冷」　一張圖秒懂怎麼穿

記者賴文萱／台北報導

考生、家長注意！本周五、六（25日、26日）大學學測即將上場，中央氣象局指出，學測2天天氣大不同，第一天西半部晴到多雲，白天溫暖舒適，但到了第二天，強烈大陸冷氣團南下，北部東北部一早就會轉冷，其他地區白天高溫也會有感下降，要特別注意保暖。

▲一張圖看學測2天天氣大不同。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，第一天考試天氣，西半部依舊維持晴到多雲，僅東半部雲量偏多，偶有局部短暫雨，各地清晨仍稍涼，但白天舒適溫暖，日夜溫差較大。北部、東北部高溫22度、中部24度、南部26度、東部及東南部22-24度。

▲強烈大陸冷氣團周六南下，學測第二天考生出門要注意保暖。（圖／中央氣象局）

第二天考試天氣，由於強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部一大早就開始轉冷，且整天氣溫一路下滑，其他地區下半天之後，氣溫也會開始下降、轉冷。北部東北部白天高溫跌至17度、中部20度、南部23度、東部19度。雨天氣方面北部及東半部雲量增多，並有局部短暫雨，提醒考生要攜帶雨具備用，至於其他地區天氣狀況仍為多雲到晴。

氣象局表示，下一波強烈大陸冷氣團預計從周六影響至下周一，最冷2個時間點落在周日清晨清晨，中部以北及東北部低溫約10至13度，其他地區也只有12至15度，台南以北及東北部沿海空曠地區有10度左右低溫發生的機率。