賞花品橘討吉利　新竹縣府前廣場茶花苗限量贈送　　

▲新竹縣政府前廣場舉行為期兩日的「2019年新竹縣柑桔的故鄉-柑桔產業行銷暨茶花藝術展示展售活動」，記者會現場邀請老爺酒店主廚一起做柑桔年菜料理。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「一年好景君須記，最是橙黃橘綠時。」-《北宋‧蘇東坡》一年當中最美好的景致就是在柳丁呈現金黃色、橘子變成青綠色的時節，為了讓更多民眾吃到來自新竹縣各地區的柑桔，新竹縣政府與峨眉鄉農會在1月26、27日於新竹縣政府前廣場，舉辦「2019年新竹縣柑桔的故鄉-柑桔產業行銷暨茶花藝術展示展售活動」。參議黃文旭代理秘書長，於24號記者會上，與老爺酒店主廚一起做柑桔年菜料理，在潤餅內加入柑桔調料，嘗起來清爽可口。

黃參議說，新竹縣素有柑桔的故鄉美稱，在氣候與土壤條件上的優勢，使得柑桔產量、品質皆為上選。柑桔在新竹縣的栽種面積高達2348公頃，產地包含芎林、峨眉、北埔、寶山、橫山、新埔等，每個區域所產出的柑桔種類不盡相同，品種有椪柑、海梨柑、桶柑及茂谷柑，現在將近過年，進入柑桔盛產季節，柑桔是應景的水果，適合做為年節伴手禮。

農業處長邱世昌表示，去年竹縣11月柑桔陸續熟成後，開始採收，其中以桶柑的產量最多，約 24315 公噸，品質優良，甜度可以達到11度以上，黃橙橙的外表象徵「大桔大利」，而在家中擺盆茶花，代表「富貴花開」，自用送禮兩相宜。

活動當天有各式柑桔品種之展售外，將近年節，還邀請了國宴主廚張世耿，進行柑桔年菜料理示範秀。茶花園藝研究學會理事長張樑泉說，茶花是新竹縣的縣花，活動當天還有「茶花藝術展示」，一起欣賞茶花，喜氣洋洋迎春節。

其餘周邊精彩活動尚包括：茶花贈苗活動：26日上午 11 點、下午 15點 30 分及27日上午 11點、下午 15點 30 分於貴賓服務台區旁領取茶花苗，限量每場次 100 顆送完為止、 討桔利，來闖關、豬事大桔三重奏、柑桔酥免費品嚐、新年紅包袋發放、滿斤送好禮，凡於活動日現場消費柑桔達 20 斤便有機會將泰國來回機票帶回家，邀您這個年節來去泰國避冬！

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