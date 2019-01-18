峨眉桶柑節來了！搭專車一日遊　品嘗不一樣的鹽烤滋味　　

▲新竹縣政府舉行為期兩天的桶柑節，現場規畫多種活動，歡迎民眾參加。（圖／翻攝新竹縣政府網站，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣峨眉鄉桶柑成熟囉，縣政府為推廣桶柑，也規劃了一系列活動邀請民眾參加，除了可搭乘一日專車欣賞峨嵋好風光，也可品嘗不一樣風味的炭火鹽烤桶柑，另外「桶柑寶寶 抓桶柑計重賽」，則為1月20日限定活動，活動中也將號召一到三歲的大力士寶寶來比賽。

峨眉鄉桶柑種植，歷史悠久，總種植面積約有800多公頃，占全台的10分之1，每年產值可達2、3億元以上。在峨眉鄉得天獨厚的地理環境優勢及果農們長期的細心呵護下，平均甜度可達到12度以上，獨特口感，送禮自用兩相宜，是過年期間不可錯過的伴手禮。

本次由峨眉鄉公所、峨眉鄉農會主辦的【2019峨眉鄉桶柑節產業活動暨農特產品展售會】，將於1月19日、20日假峨眉鄉外環道(台三線86.5K處)舉辦，並於1月19日上午8:00，舉辦一年一度的桶柑評鑑會，由專業評審針對果品的形狀外觀、水分含量、甜度測試來評分，選出2019年度最具代表性的峨眉桶柑！果農們一年以來的辛勞，將以最飽滿多汁的果實呈現給消費者。

為推廣峨眉鄉桶柑，增強買氣，峨眉鄉農會推出了買桶柑抽機票活動，只要購買達30斤，即可獲得亮彩限量帆布包，並有機會抽中澳門單人來回機票！另也與新竹縣知名輕食業者聯合，以桶柑果醬為元素，研發出時尚又美味的水果乳酪三明治，只要排隊就能免費取得，邀請大家一同來會場品嚐季節限定的美味，買桶柑，享美食。

為期兩天的活動期間，會場除了多樣的農特產品展售，也規劃了豐富的活動項目，「桔園餐桌饗宴」中，將邀請主廚古屏生在現場料理，把餐廳級的享受，帶到大自然的果樹之間，讓消費者能在天然舒適的環境下，一次嚐到，新鮮、美味、健康兼顧的創意料理。

還有縣政府也推出「採桔專車一日遊」，只要搭上專車，就能帶著自己採的桶柑搭乘專車，到各景點感受峨眉鄉最優美的風光，還有「烤桶柑野餐派對」，也將再度舉辦，經過炭火鹽烤的桶柑，滋味豐富又養生，另外第二屆「桶柑寶寶 抓桶柑計重賽」，則為1月20日限定活動，號召一到三歲的大力士寶寶來比賽。豐富的報名體驗活動及新鮮農特產品展售，邀請您一同共襄盛舉，活動詳情請搜尋facebook【峨眉鄉桶柑節】！