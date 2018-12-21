新竹縣內閣名單公布　楊文科：期許勇於任事以民意為優先

▲新竹縣21日發布新一波內閣名單，楊文科期許新的局處長都能勇於任事，以民意為優先，為新竹縣創造未來榮景。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣新任縣長楊文科21日發表縣府人事名單，楊文科強調，此次用人以勇於接受挑戰、積極任事、有擔當，同時能面對問題、解決問題為原則，期許這些局處長都能勇於任事，以民意為優先，為新竹縣創造未來榮景。
新竹縣內閣名單
文化局局長：李猶龍
交通旅遊處處長：商調嘉義市政府交通處處長游志祥
原住民族行政處處長：雲天寶
綜合發展處處長：縣府參議邱俊良調任
工務處處長：由原處長羅昌傑留任
新成立青年事務中心主任：田永元
工商發展投資策進會總幹事：賴江海
工商發展投資策進會副總幹事：徐元雄兼縣長辦公室主任
新竹肉品公司總經理：江寧增
新任局處長學經歷
▲新任文化局長李猶龍過去曾任新聞台主播及製作人。（圖／新竹縣政府提）
新任文化局局長李猶龍：
政治作戰學校影劇系、國立臺灣師範大學休旅所畢業，曾任中天新聞台SETN主播、三立新聞台主播、中央廣播電台總台長、台北電視台新聞主播及製作人等。
▲新任交通處長游志祥由嘉義市政府交通處商調過來新竹縣政府。（圖／新竹縣政府提供）
新任交通旅遊處處長游志祥：
國立臺灣大學土木工程研究所交通工程組畢業，曾任中部科學工業園區管理局科長、臺中市捷運工程處處長、臺中市政府建設局大隊長等職務，現為嘉義市政府交通處處長。
新成立青年事務中心主任田永元：
中華大學企業管理學系畢業，前為本縣竹東鎮公所機要秘書。
新任原住民族行政處處長雲天寶：
南亞工商專科學校化學工程學類二專畢業，曾任新竹縣議會第13、14屆議員、新竹縣尖石鄉第14屆鄉長、行政院原住民族委員會專任委員、新竹縣尖石鄉第16、17屆鄉長等職務。
新任綜合發展處處長邱俊良：
中華大學營建管理學系碩士畢業，曾任本府行政處處長、瓦斯管理處處長等職務。
新任工商發展策進會總幹事賴江海：
玄奘大學大眾傳播研究所畢業，新竹縣議會第15-17屆議員、客家委員會客家基本法委員、新竹縣新埔鎮第15、16屆鎮長等職務。
新任新竹肉品公司總經理江寧增：
二專畢業，曾任峨眉鄉鄉公所秘書、峨眉鄉鄉民代表會主席、第16-17屆峨眉鄉鄉長等職務。