新竹縣內閣名單公布　楊文科：期許勇於任事以民意為優先

將任高雄市海洋局長朱挺玗在2006年涉嫌賄選，被判當選無效，由於準高雄市長韓國瑜曾說「內閣人選操守最重要」，這次決定再引發爭議。對此韓回「很難找到聖人」，像白紙一樣的人真的不好找，網友看完報導反應兩極，有人認為投錯人，但也有人力挺，「韓國瑜的頭腦絕對不是大家想的那麼簡單」。