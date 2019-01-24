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捷克男「行李箱藏毒」闖桃機失敗　台2共犯摩鐵被逮

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記者楊淑媛／桃園報導

捷克籍旅客MICHAL23日由柬埔寨搭機抵臺，在桃園機場經航警查獲將538公克的毒品海洛因及2308公克的毒品安非他命，夾藏在行李箱底部，企圖闖關入境。警檢相關單位，旋即於新北市林口區某汽車旅館，逮捕前來收取毒品的王姓、陳姓犯嫌，並查扣欲交付M嫌之運毒酬勞20萬元。專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

▲捷克籍運毒手桃機遭逮。

▲捷克籍運毒手，將毒品夾藏在行李箱底部，於桃園機場遭逮。（圖／航警局提供）

桃園機場航警局指出，該局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關、於23日在桃園機場第二航廈共同執行入境旅客託運行李安檢時，查獲自柬埔寨搭機來臺之捷克籍旅客MICHAL將第一級毒品海洛因（毛重538公克）及第二級毒品安非他命（毛重2308公克）夾藏在行李箱底部，企圖闖關入境。M嫌坦承係為賺取酬勞在柬埔寨接收該行李箱並來臺闖關。▲捷克籍運毒手桃機遭逮。

▲▼捷克籍運毒手桃機遭逮，航警迅速溯源緝獲共犯。（圖／航警局提供）▲捷克籍運毒手桃機遭逮。

案經桃園地檢署陳錦宗檢察官指揮偵辦，並積極清查過濾相關資料，專案小組隨即派員前往新北市林口區某汽車旅館，逮捕前來收取毒品之犯嫌王○榮及陳○華，並於現場查扣欲交付M嫌之運毒酬勞新臺幣20萬元。全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦，專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。▲捷克籍運毒手桃機遭逮。

航警局表示，年關將近，不法份子亟欲從各種來源管道取得毒品販賣牟利，近年已有多起利用外籍人士夾帶運毒之案例，該局已建立相關毒品走私數據資料庫，針對特定航班及人員提升安檢查緝強度。此外，近期政府動員大量人力防堵非洲豬瘟入侵，研判運毒集團亦企圖闖關測試安檢防護漏洞，所幸為該局與臺北關即時查獲，截毒於關口。

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關鍵字：捷克籍運毒手,桃園機場,遭逮

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