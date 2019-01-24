2.4m巨鯊頭「卡車尾」上下狂晃！　「圓眼+張嘴尖牙」讓駕駛全嚇傻

▲鯊魚出現在高速公路上！（圖／翻攝自Facebook／TeamBaitcatcher）

國際中心／綜合報導

澳洲一名駕駛日前在高速公路上行駛時，發現前方的車輛後方載著一艘小船，而小船上面竟然載有一隻身長2.4公尺的、面露凶光，還露出超鋒利牙齒的大鯊魚，讓用路人全都嚇傻。據悉，捕獲這隻鯊魚的漁民表示，他們絕對沒有要炫耀的意思，只是因為鯊魚體積太大，放不進車廂當中，才會用這種方式運送。

根據外媒報導，澳洲一名駕駛日前在M5高速公路上開車時，意外的捕獲到前方車輛上的「特別場景」，並感到相當震驚，因為該輛車上載有一艘小船，但是小船上竟然還有一隻「大鯊魚」！鯊魚的身體隨著車身震動而搖擺，再加上圓圓的眼睛跟鋒利的牙齒，看起來就好像還活著，這樣的場面也嚇壞了許多用路人。

其實這隻鯊魚是由4位漁民在白天時捕獲，並把牠裝在車上，要送到市區西部的一處公園，沒想到運送的過程當中引起大家注意。這些漁民表示，他們沒有要炫耀的意思，只是鯊魚實在是太大了，無法放進車子裡面，等送回家隻後要將這條大鯊魚做成魚排來吃。

這個影片在網路上獲的熱烈反響，有些網友表示，「這些漁夫的行為讓鯊魚看起來像是在享受這趟旅程」，也有人說，「魚肉是真的好吃，但為什麼要把鯊魚掛在船的後面晃呢？」