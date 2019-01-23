內政部：瑞莎已申請取得定居證　可隨時取得身分證

▲瑞莎在移民署服務站申請取得定居證。（圖／內政部移民署提供）

記者賴于榛／台北報導

內政部23日指出，政府日前已核准藝人瑞莎歸化取得我國國籍，瑞莎今也已申請取得定居證，可隨時到戶所辦理設籍、取得身分證，「政府敞開雙手，歡迎認同台灣、熱愛台灣的瑞莎，加入成為正港的台灣人」。

媒體報導指出，瑞莎希望盡早成為台灣人，內政部23日表示，瑞莎女士熱愛台灣這塊土地，與國人結婚生子，在台居留天數已符合規定，內政部今日主動聯繫瑞莎說明申請程序，今日在移民署協助下，瑞莎已申請取得定居，接下來可隨時到戶所辦理初設戶籍登記，當場即可取得國民身分證，成為正港台灣人。

依據入出國及移民法規定，外國人歸化取得我國國籍，以台灣地區無戶籍國民身分在台灣連續居住1年，或居留滿2年且每年居住270日以上，或居留滿5年且每年居住183日以上，當事人就可以向移民署申請定居，取得定居證後，即可於當日至戶政事務所辦理初設戶籍登記，並同時領取國民身分證。

內政部強調，對於熱愛台灣這塊土地的外籍人士，我們展開雙臂竭誠歡迎成為台灣這個大家庭的一份子，為協助外籍人士辦理歸化我國籍、申請定居及設籍，內政部（戶政司）及移民署全球資訊網均有相關申辦須知、注意事項及流程等資訊，可多加利用，如有不明瞭之處，可撥打1996內政部服務熱線尋求協助。