PETA商場烤「熟透焦黑狗」嚇壞孩童　發言人：這跟北京烤鴨差不多

▲ 澳洲皮特街商場有一隻假狗模型，全身露出焦黑皮膚，一旁還有廚師正在「烹煮」。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

國際中心／綜合報導

善待動物組織（PETA）23日於澳洲雪梨皮特街（Pitt Street）商場舉行「烤狗肉」活動，呼籲路過民眾改吃蔬果，停止吃肉類食物，只是皮膚燒焦的模型狗太逼真，卻引發許部分民眾反彈。組織發言人賴斯（Emily Rice）表示，但這隻狗跟掛在櫥窗上的北京烤鴨，或是婚禮上的烤乳豬並沒有不同。

根據News.com.au報導，皮特街商場是澳洲最大的商場之一，每天都有上萬人在此徘徊，對於PETA示威者而言是最好的宣傳場所。他們上午10點開始在商場外一隻「熟透焦黑」的狗模型，並舉著「如果你不吃一隻狗，為什麼要吃一隻羊呢？吃素吧」的標語，希望勸路過民眾可以改吃素。

Children on their school holidays were "visibly upset" after coming across a fake dog being cooked on a barbecue as part of a @peta demonstration in Sydney's Pitt Street Mall #YahooNews | https://t.co/M4m6wOxGBN pic.twitter.com/308Mky9WVD — Samuel Hussey (@smhussey) 2019年1月24日

賴斯說，活動目的是為了讓大眾思考「為何喜歡一種動物，卻又喜歡吃另一種動物」，因為對於羊、豬、牛或是狗而言「痛苦和恐懼都是一樣的」，希望大眾把同理心延伸到其他動物身上。

活動也引起部分民眾反彈，推特帳戶Cøckrøach發文表示，請停止在馬丁廣場上的特技表演，有放假路過的學生看見「非常逼真的狗」後，都感到相當恐懼，而且「通過烹飪嚇唬孩子不是最好的答案，請找更好的方式傳達你的想法，而不是讓孩子做惡夢」。

但對於Cøckrøach的發言，許多支持活動者也在底下回應，「有些人寵物會養小羊、雞和鴨等......你錯過了這一點！」、「所以可以殺死你不認識的羊肉或雞肉嗎」、「有人說孩子們會感到震驚是因為狗是寵物，但當有些孩子以其他動物當作寵物時，他們看到超市中的肉品也是很可笑的 」。

But this is OK? pic.twitter.com/Cbmmrp6lvA — wentworth falls (@tilly64) 2019年1月24日

面對反對者的挑戰，賴斯表示，如果能因此種下種子並開始討論物種主義，這也是一件好事。事實上，PETA經常在世界各地的極端示威而聞名，並使用「血腥的」的假屠宰動物來協助宣傳。