PETA商場烤「熟透焦黑狗」嚇壞孩童　發言人：這跟北京烤鴨差不多

▲ 澳洲皮特街商場有一隻假狗模型,全身露出焦黑皮膚,一旁還有廚師正在「烹煮」。(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒)

國際中心/綜合報導

善待動物組織(PETA)23日於澳洲雪梨皮特街(Pitt Street)商場舉行「烤狗肉」活動,呼籲路過民眾改吃蔬果,停止吃肉類食物,只是皮膚燒焦的模型狗太逼真,卻引發許部分民眾反彈。組織發言人賴斯(Emily Rice)表示,但這隻狗跟掛在櫥窗上的北京烤鴨,或是婚禮上的烤乳豬並沒有不同。

根據News.com.au報導,皮特街商場是澳洲最大的商場之一,每天都有上萬人在此徘徊,對於PETA示威者而言是最好的宣傳場所。他們上午10點開始在商場外一隻「熟透焦黑」的狗模型,並舉著「如果你不吃一隻狗,為什麼要吃一隻羊呢?吃素吧」的標語,希望勸路過民眾可以改吃素。

Children on their school holidays were "visibly upset" after coming across a fake dog being cooked on a barbecue as part of a @peta demonstration in Sydney's Pitt Street Mall #YahooNews | https://t.co/M4m6wOxGBN pic.twitter.com/308Mky9WVD