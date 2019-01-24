賴清德提台灣需要新憲法　蔡正元駁：統獨無解、制訂一百部憲法也沒用

▲前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德23日出席獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」開幕式，致詞時提到，現行的憲法是為大陸制訂的，與台灣思想不同，認為台灣應該需要一部新的憲法。對此，前國民黨立委蔡正元表示，「先解決統獨問題，否則制訂一百部憲法也沒用。」

對於台灣的新憲法，賴清德提出3點建議：首先，憲法是在中國制定也是為中國而制定，不是為台灣量身定做；第二，儘管1996年時，李登輝帶領第七次修憲，但經過20年實施，已不斷出現問題；第三點，憲法在中國制定，有當時大中國思想，幾十年來，台灣人民已有「台灣命運共同體」的意識，這兩個不同的思想，經常在台灣產生矛盾，影響團結。

蔡正元三點反駁賴清德，「笨蛋，問題不在憲法！」他認為，現行民法和刑法都是在中國制訂的為什麼沒問題，為什麼中華民國憲法有問題？問題不在制訂地點，甚至不在憲法本身，不要搞錯了！民法和刑法制訂時，台灣還不是中國的一部分，但中華民國憲法制訂時，台灣已是中國的一部分，這是客觀的歷史事實。

其次，蔡正元質疑，憲法自增修條文實施以來有什麼問題？是條文有問題？還是總統有問題？總統管到吳音寧和管中閔，到底是憲法有問題、還是總統有問題？他直言，賴清德都不敢說，就別扯什麼憲法了！

第三，蔡正元指出，應該是統獨有問題，他呼籲賴清德不妨直說，因為目前統一也統一不了，台獨也台獨不了的現實，這個停滯現實可能持續，強調，「就是修一百次憲法，或制訂一百部憲法也沒用」。