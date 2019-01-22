敗選者指使勝選者？唐湘龍：蘇貞昌接閣揆「皮要非常厚」

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌落選後，重回行政院接下閣揆，找來同樣九合一競選失利的陳其邁、林佳龍擔任副院長、交通部長，引發質疑。資深媒體人唐湘龍在政論節目上批評，敗選者對勝選者的政策指指點點，要求別人執行自己的政策，「這是什麼道理？」認為蘇貞昌敢當行政院長，「真是要有不道德勇氣，皮要非常厚才能接這樣的位置。」

唐湘龍指出，絕大部分敗選的人會沉潛一段時間，等選舉氣氛過了，新上任的也經歷一段時間的評價、歷練後再重新起步，「你現在剛敗，這些勝選的，贏15萬票、贏20萬票、贏30萬票，第一次到行政院看到被打敗的竟然在上面，對我的政策指指點點，你看過一個敗選者要求勝選者去執行自己的政策嗎？這是什麼道理？」

唐湘龍說，讓蘇貞昌接行政院長，是對人民的踐踏跟輕蔑，而蘇貞昌敢接下來，「真是要有不道德勇氣，皮要非常厚才能接這樣的位置。」

唐湘龍也提到，民進黨高雄市說是「非戰之罪」，但上一次陳菊贏了54萬票，這一次韓國瑜倒贏15萬票，4年的時間，綠營一個城市就丟掉70萬票，那是總統選舉的差距，「難道一隻貓就可以把一個人美化到這樣地步嗎？」這樣的內閣人事安排完全沒有政治倫理、政治邏輯可言。