鼓勵賴清德選2020總統　辜寬敏：他有很慎重考慮

圖文／鏡週刊

曾公開呼籲總統蔡英文不要連任，並表態支持前行政院長賴清德競選2020總統的獨派大老辜寬敏今（23日）與賴清德一同出席台灣制憲基金會開幕儀式。辜受訪時被問到是否會再鼓勵賴參選2020總統大選？辜透露，賴很早就考慮這個問題，「在座可以相信賴清德先生，對這個問題，有很慎重在考慮。」賴則並未回應此議題。

由辜寬敏號召成立的台灣制憲基金會成立，除邀賴清德外，包括民進黨主席卓榮泰、時代力量主席黃國昌、社民黨召集人范雲以及台大法律學院名譽教授李鴻禧等貴賓與會。而辜寬敏入席後，坐在賴清德、卓榮泰的旁邊。

辜寬敏在會前接受媒體提問，被問到是否會再當面鼓勵賴清德參選2020年總統大選時，辜寬敏透露：「賴清德很早就在考慮，因為這是他一輩子的事情，不但是他的事情，也攸關台灣的將來，所以在座可以相信賴清德先生，對這個問題，有很慎重在考慮。」

辜寬敏也強調，對賴是否參選有人贊成，有人反對，但是最重要的是總統大選一定要贏，民進黨必須要團結才會贏，民進黨不能為了選舉而分裂。他說，蔡英文的支持度比起賴清德差很多，他以第三者立場來看，應該請蔡英文叫賴清德選，畢竟蔡當了4年總統也很辛苦。

至於應該是「蔡賴配」還是「賴蔡配」，辜寬敏說，這並非他能決定的事，他也沒有主動向蔡英文表達意見。

辜寬敏會中致辭表示，今天他宣布要啟動推動制訂台灣新憲法的開端，蔡政府「維持現狀」對台灣非常不利，因為台灣好好的一個國家，卻因為中華民國憲法而無法參加國際社會，且台灣有十分資格加入聯合國，所以需要一部新憲法讓台灣以新的名稱申請加入聯合國。

辜寬敏強調，中國對台灣越來越強勢，對和平發展影響很大，畢竟現在的國號、國旗都不是台灣人自己決定的。

賴清德致辭時說，民進黨長期以來都主張制訂憲法，台灣民間也有很多類似聲浪，只是主張長期都停留在主張。對制憲基金會的成立，賴以「逆風蒼鷹，再次展翅」勉勵。他也對辜寬敏表達12萬分的敬意。

提到憲法的問題，賴清德說，目前的憲法是在中國制訂、雖然前總統李登輝、陳水扁時代都曾修憲，但經過10多年又再產生相當多的問題，且這部憲法有大中國思想裡面。至於為何無法成功推動制定新憲法？賴分析，必須要先解決國家認同的問題，且台灣要建立以國家利益優先的政黨文化。

賴清德認為，現在推動制訂新憲法的時機已經到了，制憲基金會是民間發起、由下而上、且不是為了選舉而成立，希望未來能制定一套保障人民全力、提高政府效率、團結台灣人民的新憲法。

卓榮泰致辭時則說，執政黨有責任和民間所有力量結合，要給人民很清楚的訴求，在憲政改革的路上，民進黨絕對不會缺席。不過卓榮泰一說完，台下就有台派支持者嗆聲：「說得到要做得到啦！」讓場面一度尷尬。



更多鏡週刊報導

【部長挨耳光】民進黨譴責暴力 卓榮泰挺鄭麗君開罵「這是什麼文化？」

槓上段宜康 柯文哲4度怒嗆：叫他回去吞曲棍球

藍營譏新內閣「失敗者聯盟」 連勝文：沒有意義的事