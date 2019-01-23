辜寬敏成立制憲基金會　賴清德：時機到了！台灣需要一部新憲法

▲獨派大老辜寬敏與前行政院長賴清德 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陶本和／台北報導

獨派大老辜寬敏成立「台灣制憲基金會」23日舉行開幕式。行政院長賴清德也到場支持，在致詞時說「現在時機已經到了」，越來越多的台灣民眾認為台灣需要一部新憲法。

賴清德在致詞時表示，制憲是民進黨長期的主張，1996年時，彭明敏參選總統政見之一就是制定新憲法；到了2004年時，前總統陳水扁參選連任時，很重要的政見也是公投新憲法。

賴清德表示，越來越多民眾認為台灣需要新憲法，很欽佩辜寬敏願意出錢出力成立台灣制憲基金會，不再空言，用具體行動完成台灣歷史的使命，衷心期待逆風蒼鷹再次展翅。

對於台灣的新憲法，賴清德提出3點建議：首先，憲法是在中國制定也是為中國而制定，不是為台灣量身定做；第二，儘管1996年時，李登輝帶領第七次修憲，但經過20年實施，已不斷出現問題；第三點，憲法在中國制定，有當時大中國思想，幾十年來，台灣人民已有「台灣命運共同體」的意識，這兩個不同的思想，經常在台灣產生矛盾，影響團結。

賴清德表示，多年來無法有一部新憲法，必須先解決國家認同的問題，不是任何政黨有辦法；第二，每個政黨都有自身利益，在台灣社會還沒有建立以國家利益為優先的政黨文化。

「現在時機已經到了！」賴清德強調，越來越多台灣民眾，認為台灣需要一部新憲法，辜寬敏願意成立基金會有三項特色，由民間發起超越政黨，由下而上，全民參與，「不是為了任何一場選舉或政黨，而是為了台灣未來」。