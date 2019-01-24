美國拒絕72小時內撤離駐委大使！　蓬佩奧：馬杜洛應放下權力

▲ 美國拒絕在72小時內撤離駐委國大使 。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心 ／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）宣布將與美國斷交，並限駐委國大使在72小時內撤離。據《華盛頓郵報》報導，美國拒絕了這項要求，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中表示，川普政府「不承認『前總統』馬杜洛的管轄權」，呼籲委國軍隊保護「所有委國人民，還有目前人在委國的美國與其它國家的公民。」

川普公開支持委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）擔任「臨時總統」，引發馬杜洛不滿。瓜伊多成立過渡政府，之後將舉行大選，達成結束馬杜洛政權的目的。川普表示，認同瓜伊多擔任臨時總統，「我將會繼續充分運用美國的經濟和外交力量，協助委內瑞拉恢復民主。」蓬佩奧則說，馬杜洛應放下權力。

▼ 反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）（圖／路透社）



瓜伊多在大學時期就參加學運，抗議當時總統察維斯（Hugo Chavez）試圖掌控媒體，之後更與一群青年領袖共同成立Popular Will黨。美國表明立場後，加拿大、歐盟、以及巴西和哥倫比亞等多個拉丁美洲政府也發表類似聲明；墨西哥、古巴則支持馬杜洛。

委內瑞拉擁有全球最高的原油儲量，95%的經濟收入仰賴石油出口，也是美國煉油廠的主要供應國。川普2年前就曾警告委內瑞拉，若馬杜洛重組國會建立獨裁政權，美國將採取「經濟行動」予以制裁。消息人士透露，川普最快可能這周就會制裁委國的石油業。

▼ 馬杜洛2013年上任以來，經濟和社會福利政策問題叢生。（圖／路透社）

