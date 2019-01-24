「韓應假扣押陳菊財產」楊秋興誤揭義大國賠258億勝訴　府：你何時成法院？

▲楊秋興拋震撼彈。（圖／資料照／記者王亞志攝）

地方中心／高雄報導

前高雄縣長楊秋興23日晚間突然在臉書表示，義大世界申請國賠258億案，獲最高行政法院判決勝訴，高雄市長韓國瑜「應立即假扣押陳菊、吳宏謀、楊明州...等人財產」，引發震撼。對此，高雄地方法院指出，該案仍在審理中尚未宣判。總統府則說，不知楊秋興何時成為法院可逕行宣判，同時呼籲楊無須空穴來風，蓄意造謠。

義聯集團對義大世界的第2期開發計劃投入300億，因建案超容積使用，遭到高雄市府收回使用執照，全案停擺成為廢墟，從2010年陳菊市長執政期間，雙方就在法院相互攻防，2013年法院判決高市府勝訴。2015年，義大被高市府撤銷開發區內的使用執照，不服再度提告，最高行政法院今年7月判市府敗訴。義大隨後針對卡關的開發案，向市府提出共258.77億元國賠。

▼楊秋興呼籲韓國瑜應馬上假扣押陳菊財產。（圖／資料照／記者李毓康攝）

楊秋興23日深夜突在臉書說，最高行政法院判決該案由義大勝訴，「現在只是賠多少的問題，造成市府的損失相關決策人員是要負責任的。義大世界案前縣政府公務人員沒有任何人被起訴或懲處，這代表一切行政程序合法，前陳菊政府所做一切處置行為，自該當負完全責任。」他說，韓市長應立即假扣押陳菊、高市前工務局長吳宏謀、高市前秘書長楊明州等人財產。

但高雄地方法院表示，此案仍在審理中尚未宣判。《東森新聞》實際打給楊秋興如何得知消息，也未獲對方回應。總統府發言人張惇涵則指出，本案目前仍在司法程序中，不知楊秋興何時成為法院可以逕行宣判，也呼籲楊無需空穴來風，蓄意造謠。

對義大世界二期計畫卡關，義聯集團創辦人林義守曾表示，多項工程不是卡在容積率或尚未取得建照，對於卡關理由摸不著頭緒，壓力大到睡不著，讓他既傷心又無奈。他7日曾前往拜會韓國瑜，希望雙方能坐下來共商解決之道。韓在會議上表示，目前有許多政策對企業家非常「綁手綁腳」，這樣一來會將所有好的機會拒於門外，希望能藉會面了解企業界的想法，努力創造雙贏。

▼楊秋興發文。（圖／翻攝楊秋興臉書）

▼義聯集團創辦人林義守因義大二期卡關，7日曾前往拜會韓國瑜。（圖／資料照）