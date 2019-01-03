離婚找工作！面試遭老闆逼問2hr「小孩監護權誰的」　單親媽傻了

▲有些老闆連弟弟當兵的兵種都要問。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「現在找個工作被當成恐怖分子調查！」一名網友只不過是找個工作而已，卻被面試官身家調查，祖宗18代都快要被問出來了，甚至報到還要繳交戶口名簿正本，讓他超無言。超私密的面試逼問，也讓一名女網友超有感說，面試2個小時多，老闆都在問她為什麼麼離婚、有沒有贍養費、「小孩監護權是誰的、讀哪裡、生病誰照顧、會不會常請假？」到底跟工作有何關係。

網友在臉書「爆廢公社」PO文說，他每次找工作都會被身家調查，有的工作還要求報到時繳交戶口名簿正本，還遇過大公司勞工契約上要有保證人簽章，「找個工作而已，面試的人把你祖宗十八代的事情問個沒完沒了，他們真的無聊到嘴賤。」

▲還有網友表示，因為自己是牡羊座，所以沒被錄取。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）



誇張面試經驗不只一個，原PO還經被董事長詢問，「爺爺、奶奶是什麼疾病死亡？那外公外婆呢？」，讓他超崩潰；面對這種的面試官，他認為，現在找個工作被當成恐怖分子調查，「有的主管很八卦又大嘴巴，但他們問的問題跟工作根本無關......唉！」

超詭異的面試，讓另一名女網友回憶自己的經歷說，面試2個小時多都在問她為什麼麼離婚、會不會再婚、有沒有贍養費、小孩監護權是誰的、讀哪裡、生病誰照顧、會不會常請假？兄弟姐妹在做什麼？弟弟在那個縣市什麼兵種，「請問是要應徵我全家人嗎？還有現在的老闆或主管很多真的有毛病，我最討厭被問為什麼離婚的問題，我有錯的話會當場承認嗎？離婚的原因重說一次。根本就是重新回憶受虐一樣，還不只一個老闆愛問這個。」

▲但有網友認為，沒有相似經驗，老闆當然只能從身家開始調查。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國）

許多網友也紛紛分享自己的經驗說，「面試問你當兵前為什麼沒工作、身份證為什麼換發，無聊哦」、「有遇過錄取後要去警察局查詢良民證的，雖然之前的工作都會站結帳收銀，但第一次遇到這種要求」、「因為我是牡羊座所以不錄用我」、「還會問爺爺做什麼工作，那奶奶呢？（那時候已經去天堂了）」。

但也有人提出不同看法說，其實也不是面試官愛問，如果需要專業領域，當然就是從的學經歷來討論，看看有沒有辦法處理工作上遇到的狀況，有面試者要學歷沒學歷，要經歷沒經歷，整份履歷沒什麼內容，當然就是從家庭狀況問起，再來判斷是否需要這份工作，是否待得久，「不然你以為面試官愛問嗎？有些門市不需要學經歷，但是單純聊天也是需要講話的深度跟內容，不聊天怎麼知道對方的能力到哪裡？」