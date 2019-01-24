紅色布料蓋頭！嬰兒「正面朝下」趴車頂...他下車見真相傻眼：差點報警

▲路邊的車頂上有一個嬰兒趴臥在擋風玻璃上。（圖／翻攝自大里人聊天室）

網搜小組／綜合報導

人嚇人可是會嚇死人！一名網友日前經過一條巷子，竟看見路旁的車子上面有一名嬰兒，該名嬰兒面部朝下，頭上還用紅色的布蓋著，模樣非常可怕，結果靠近一看他才發現，原來是有人把家裡的娃娃拿出來曬太陽，讓他頓時鬆了一口氣。

該名網友在臉書「大里人聊天室」社團中貼出一張照片，銀白色的轎車停在鐵捲門前，車頂放著2個抱枕，擋風玻璃上則披著兩條大毛巾，一名嬰兒頭部被紅色布料蓋住，下半身穿著嬰兒服，面部朝下趴臥在毛巾上，看起來就像命案現場。

看到這一幕他嚇壞了，他以為又有虐嬰案發生，趕緊上前看仔細，結果靠近一看才發現原來是娃娃，讓他心有餘悸地說，「虐童案已經夠多了，害拎杯差點報警，到底是誰給我這時候曬娃娃的，沒有別的方法用乾嗎？」

許多網友看到他分享的照片也都嚇一大跳，紛紛留言表示，「非常時期，草木皆兵」、「真的會嚇到」、「很像，還好不是真的」、「真的會想報警」、「乍看真的嚇死了，了解後還真的哈哈大笑」、「看到照片第一眼也是嚇到」、「夭壽！太恐怖，以為真人」。

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