慢飛天使同樂會　小天使走秀歲末展療育成果

▲小天使走秀向大家拜早年。（圖／記者楊均典攝）

▲小天使走秀向大家拜早年。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣6歲以下人口數為 19,000人，而發展遲緩兒童約1,100人。家中若有早療的兒童，療育之路是漫長而艱辛的，家長需要付出更多愛心及耐心來陪伴。台東馬偕為關懷早療兒童及家人，今天早上特別邀請台東兒童成長聯合評估中心及自閉症協進會，約60位早療的小朋友，在歲末來醫院同歡，藉此鼓勵這群慢飛天使努力起飛，揮灑自己的生命色彩。

為了這場同樂會，治療師、早療的家長及小朋友在這幾週的療育課程中，加入春聯及鞭炮等年節物品的制作，在同樂會中展現。活動中除了由麥當勞姊姊帶小朋友折造型氣球外；也有由家長陪著小朋友，帶著他們自己療育的作品進行走秀，展現早期療育的成果，並用童言童語向在場民眾拜早年，讓馬偕一樓大廳熱鬧非凡，充滿過年喜氣。



台東馬偕院長王功亮在會中表示，關懷弱勢族群也是台東馬偕善盡社會責任的一環，除了多年來推動的銀髮獨居老人假日送餐，也近年來也關心弱勢學童的早餐及課輔班的晚餐。每年歲末在新春過年前，都會選社會角落較辛苦的的族群，給予關懷及鼓勵。

幾年來，我們關心了遊民、新住民等族群，今年則看到了早療家庭的艱辛，希望將溫暖送給他們。而台東馬偕復健科張舜雯主任表示，台東因地形狹長交通不便及隔代教養問題，造成早療推廣的困難，臨床上常見阿公阿嬤帶著孫子，對早療的認知不足，形成療育的死角。

東馬偕透過早療團體的推動，並與台東幼兒園、通報中心合作，全力推動篩檢、評估及療育工作，路途較遙遠的小朋友則轉介到各鄉鎮的療育據點，希望能為小朋友爭取6歲以前最佳的療育時間。