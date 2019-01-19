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李婉鈺嗆：館長100萬拿來！　館長無奈：陳沂講話也有三分道理

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▲▼館長拒絕同框直播！遭「李婉鈺硬上」狂噴差勁　他氣炸：X母湯亂來。（圖／翻攝自李婉鈺、館長臉書）

▲館長跟李婉鈺因為上直播糾紛槓上。（圖／翻攝自李婉鈺、館長臉書）

記者林彥臣／綜合報導

前新北市議員李婉鈺深夜在臉書上嗆館長，100萬拿來！對此館長也第一時間直播無奈回應，「李婉鈺小姐，我真的不懂你在打什麼？我真的聽不懂你在講什麼」還直言李婉鈺的指控真的很妨礙他訓練。

李婉鈺深夜發文指出，「館長，一百萬拿來！事實很簡單！就是館長的助理小宇叫我等館長考慮二天時間再回我的消息，我沒收到回應但蘋果日報已報導『館長說』大家都要去上他直播但是他們不讓李婉鈺上因為她的負面消息太多...但在第六張對話明確表示沒有對外跟任何人說。難道蘋果的記者不用確認就可以發稿了？」

李婉鈺說，「我認為他們拿炒我新聞，所以罵他們很差勁很爛，但館長後續卻又開了四五次的直播到現在還不斷地誤導大家我是因為沒有辦法上他的直播罵人⋯⋯一直扯到現在每一天都有不明究理的人來罵我，館長你到底要硬拗什麼？」還hashtag「你還要欺負我到什麼時候」。

▲▼李婉鈺臉書嗆館長100萬拿來。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

▲李婉鈺臉書嗆館長100萬拿來。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

館長在第一時間緊急開直播回應，「你上新聞你說我們這邊洩漏給記者，事實上不是，我當天問觀眾，觀眾就不要讓你來，隔天你罵我的助理，隔天就上新聞，然後你一直說我們在消費你，我們在消費你這個人，我們再把事情洩漏給記者，所以那時候我就說，把證據提出來哪一家記者，只要洩漏了我們就給100萬，結果她現在打了這篇文跟我要100萬，大家可以跟我解釋一下她再講什麼？我書沒有念很多啦，但是我應該知道你在講什麼吧？但是你上面到底在講什麼，我看不懂欸！」

館長也出示訊息紀錄，「你真的要我一直打妳臉嗎？2018年的10月25號我們就回了，稍早有詢問過館長，他指示因為我們的觀眾群反對的佔多數，直播的部分只能先說聲抱歉了，結果你就罵我的助理，罵了你就離開聊天室，那有沒有跟你講？我們就是不接受你的直播嘛，我們就是沒辦法接受嘛！」

館長說，「我們就跟你講沒辦法嘛！那你怎麼會沒收到回應哩！我們跟你講沒辦法嘛，所以你是收到了嘛！你就收到回應回應就在這裡，所以你離開聊天室」。

館長也出示媒體的報導影片，顯示報導的日期在10月27日，而李婉鈺與館長無法達成共識離開聊天室的日期，則是10月26日。

館長對於李婉鈺的指控無奈到在直播中沉默超過1分鐘，接著才開口表示，「我不知道你在抝什麼？你要學陳沂，我覺得你沒辦法跟人家ㄊㄨㄚˋ，人家好不好，她講話也有她的三分道理在，你要學陳沂我覺得很難啦，我真的是很懶得再看到這些了」。

▲▼李婉鈺臉書嗆館長100萬拿來。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

▲李婉鈺臉書指出「誰邀大家到法院門口聚集？」。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

李婉鈺還在臉書中指出「誰邀大家到法院門口聚集？」。館長接著呼籲，「我這邊再講一次，當天我希望大家不要去，2月11號要去土城開庭的這一天，我希望大家不要去」。

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關鍵字：李婉鈺,館長,陳沂

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