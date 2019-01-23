「保齡球式」撞飛3人毀6車　年貨批發商：一時恍神

▲台中男疲勞駕駛連撞6車，造成3行人受傷送醫。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

何姓駕駛22日晚間11點多開車行經北屯區太原路三段，疑似「精神不濟」失控撞上路旁2台汽車、4輛機車，造成3名行人骨折及擦傷；何男向警稱自己是年貨批發商，春節將近到多地送貨加上感冒，一時恍神才釀禍，何男酒測值為0，詳細肇事原因警將進一步釐清。

▲警消人員到場將傷者安置好送往中國附醫救治。

▲何男連撞路旁2台汽車，一旁4輛機車都遭受波及。

台中市消防局22日23點49分獲報北屯區有車禍，消防人員抵達現場，見一自小客車失控撞3名行人及停放在路旁自小客車及機車，分別造成3名行人張女骨盆及手腳多處骨折、潘女手腳多處骨折、蘇男頭與全身多處擦傷，3人皆送往中國附醫救治。

第五警分局交通分隊長李建興表示，車禍路面未見煞車痕，何男先撞及路旁一輛黑色小客車，「保齡球式」迎面撞飛24歲張女、24歲潘女及25歲蘇男，再撞路旁一輛白色小客車車尾，一旁4輛機車也遭波及。

▲何男稱自己精神不濟才發生意外，詳細肇事原因警仍釐清中。

何男向警表示，自己為年貨批發商，農曆春節將到每天往返各地送貨，加上近來感冒精神狀況差，昨晚在返家路途上一時恍神才會發生意外；警方表示，3名受傷行人還在醫院治療，尚未對何男提出傷害告訴，對於肇事原因將會再進一步釐清。

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