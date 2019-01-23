郝龍斌挺一巴掌犯眾怒！徐永明批「火上加油、價值觀錯亂」應公開道歉

▲立委徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中摑掌，不少人譴責暴力行為，不過，國民黨副主席郝龍彬則認為「這一耳光，官逼民反」，引起議論。時代力量立委徐永明在臉書批評郝龍斌，火上加油、力挺施暴是價值觀錯亂，應公開道歉。

徐永明表示，郝龍斌煽動仇恨，這不是一個曾擔任過台北市長的人該有的格局，也顯得其價值觀錯亂，郝作為政治人物，應對「暴力」有深切的體認，更有社會責任籲「止暴」，而不是挑動仇恨情緒，

徐永明認為，面對暴行郝龍斌不直言譴責，還扯東扯西，這種錯誤示範，應公開道歉！他強調，一個巴掌，已讓眾人驚醒威權幽靈仍在台灣社會徘徊，「轉型正義」必須努力，「希望別再有政治人物如同郝龍斌火上加油，並以不應鼓勵的私刑錯誤比喻，讓此事的負面陰影持續擴大壟罩台灣」，這誰都不樂見。

徐永明也說，鄭麗君理性的呼籲，以及施暴藝人的道歉並於未來負起法律責任，「暴力的躁動就應逐漸退去。」

▲資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

鄭惠中23日到文化部向鄭麗君道歉，但鄭麗君因為另有行程，另由其他同仁出面受訪，她表示：「我今天是真心來跟部長道歉，我昨天太衝動，昨天是不好的示範！」但她也強調「我道歉不代表部長做的事是對的」，更希望媒體能替她轉達「拆中正紀念堂是不對的事」。

▲ 郝龍斌。（資料照／記者周書羽攝）