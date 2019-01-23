鄭麗君被呼巴掌　謝志偉：映照臺灣近代史血肉模糊的印記

▲文化部長鄭麗君出席餐會。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會時，竟遭資深藝人鄭惠中打了一記耳光，讓鄭麗君臉頰上出現紅掌印，鄭惠中還嗆「只賞她一巴掌，已經太便宜她」，引起各界關注。駐德代表謝志偉在臉書力挺鄭麗君，「打在你的臉上，傷在我們的心裏。」

謝志偉說，「麗君：這一巴掌是你替台灣人承受的屈辱，臉頰上清晰可見的掌印映照的是一部臺灣近代史血肉模糊的印記。不捨！」

謝志偉表示，好不容易等到午休時間才能發此文，回過頭，剛好看到昨天有人從台灣帶來送我的一本書「陳澄波密碼」。

▲108年關懷演藝人員春節餐會，鄭麗君與陳松勇。（圖／記者屠惠剛攝）

華視22日舉行春節餐會，宴請國內資深藝人。文化部長鄭麗君到場，依慣例逐桌向藝人寒喧敬酒時，突遭鄭惠中甩一巴掌，她雖表情驚訝仍保持風度，用手摀著左臉頰說「怎麼可以這樣」，隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待15分鐘後才離開。

鄭惠中之後受訪稱，不滿鄭麗君「去蔣化」廢除中正紀念堂，「賞她一巴掌剛好而已，中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事。」當晚，她先主動到大安分局說明，並對媒體表示「自己打人就是不對」，稍晚再到北檢向檢察官說明事發經過與原因。

檢察官考量有低收入戶證明的鄭惠中可能涉及傷害、公然侮辱、妨害公務等罪，但自行到案，因此先行請回，但對她限制出境，後續將盡快傳喚相關證人釐清案情。