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一巴掌燒到郝龍斌！教授警告撤文：忍無可忍的人也可以給你爸一巴掌？

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▲▼ 郝龍斌出面說明與游淑惠關係 。（圖／記者周書羽攝）

▲郝龍斌。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中賞巴掌，國民黨副主席郝龍彬認為，「這一耳光，官逼民反」。對此，國立東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛認為郝龍斌這段話很危險，且按照郝的邏輯，「這些忍無可忍的人們，是不是也可以上來給您父親及您一巴掌？」

郝龍斌22日發文表示，鄭麗君被同樣姓鄭的宗親打了一巴掌，這是因為官逼民返。民進黨齊聲譴責暴力，但一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不是另一種「不見血的血滴子」？更是思想上的暴力霸凌，「上周，民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，為什麼？因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。」

戴興盛22日深夜在臉書發文「敬告郝龍斌先生」，他問，您知道您今天的言論有多危險嗎？並解釋，您的父親從過去到現在、以及您自己的政治做為與思想，在台灣鐵定有很多人不以為然，對很多人而言，您所代表政權對他們的種種壓迫，不管是政治的、經濟的、思想的、文化的、語言的、甚至是身體自由的、人命的，「他們何嘗不是積怨已久、忍無可忍？」按照您的邏輯，「日後您的父親及您在公開場合活動時，這些忍無可忍的人們，是不是也可以上來給您父親及您一巴掌？」

戴興盛表示，重點不是您的父親及您是否寬容大度，可以安然處之，重點是，「按照您的邏輯，我可以預測台灣至少有三分之一的人很想打您巴掌。」所以，您會面對眾多隨時會打您（而且按照您的邏輯，完全有正當性可以打您）的人們。

▲▼108年關懷演藝人員春節餐會 周遊 李朝永 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長鄭麗君出席餐會遭摑臉。（圖／記者屠惠剛攝）

戴興盛也說，不願意見到台灣變成如此，這不是我們心目中理想的社會，如果您父親及您上街隨時會被打巴掌，這代表所有人都會面臨同樣的處境，不管這個人在政治社會族群文化上是哪一派，而且這個暴力會因互相報復而節節升高，當事情至此時，這跟歷史上很多國家曾經發生過的內戰，又有何差別？

戴興盛強調，鄭重建議郝龍斌，撤下貼文，「並告訴支持您的選民，這不是任何人該有的好榜樣，請不要用這壞榜樣殃及無辜的國民。」

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關鍵字：郝龍斌,鄭麗君,鄭惠中

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