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GG被妻閹割轟動全美　他卻意外「接A片+免費增大手術」爆紅

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 ▲法庭上展示遭閹割的下體照。（圖／翻攝自youtube）

國際中心／綜合報導

1993年6月23日當年發生一件轟動全美的社會案件。當時26歲的博比特（John Wayne Bobbitt）正在睡夢中，突然覺得下體劇痛，醒來後發現自己鮮血直流，因為他的妻子洛蓮娜（Lorena Bobbitt）從廚房拿了一把刀，將他的下體割下，並隨即駕車逃跑，還將割下的生殖器丟到野外。

綜合外媒報導，當時妻子洛蓮娜對外界表示，因為老公想對她「硬上」，所以她才會做出這是，當作反擊，但這反擊的代價就是她面臨了最高刑罰關20年，但她卻以「短暫精神失常」來脫罪；而老公博比特則面臨「婚內性侵」(marital sexual assault)不過罪名一樣不成立。

▼博比特和妻子洛蓮娜。（圖／翻攝自youtube）

▲▼1993年6月23日當年發生一件轟動全美的社會案件，當時26歲的博比特（John Wayne Bobbitt）正在睡夢中，突然覺得下體劇痛，醒來後發現自己鮮血直流，因為他的妻子洛蓮娜（Lorena Bobbitt）從廚房拿了一把刀，將他的下體割下，並隨即駕車逃跑，還將割下的生殖器丟到野外。（圖／翻攝自youtube）

▼洛蓮娜割下前夫下體的刀。（圖／翻攝自太陽報）

▲▼1993年6月23日當年發生一件轟動全美的社會案件，當時26歲的博比特（John Wayne Bobbitt）正在睡夢中，突然覺得下體劇痛，醒來後發現自己鮮血直流，因為他的妻子洛蓮娜（Lorena Bobbitt）從廚房拿了一把刀，將他的下體割下，並隨即駕車逃跑，還將割下的生殖器丟到野外。（圖／翻攝自youtube）

博比特在事件之後也接受了電視台的訪問表示，他的下體有找回，送往醫院接回後，性功能一切正常。夫妻倆也於1995年離婚，不過20幾年過去，博比也變成一位知名人物，不僅如此他還接拍了幾部A片，以此證明自己雄風還在，甚至還有電視台讓他或的免費的「陰莖增大手術」。

據了解，洛蓮娜最後在精神病院服務45天，離婚後也恢復了以前的姓氏「加洛」，同時也成立了「專門幫助遭受家暴女性的基金會」。她也表示，相當後悔對前夫「閹割」，也會盡全力幫助受害婦女。

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關鍵字：美國,閹割,北美要聞

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