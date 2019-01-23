證明膽量！27歲男從郵輪11樓甲板跳海　嘆：屁股好痛...3天不能走路

▲宿醉男靠跳海來證明自己的膽量。（圖／翻攝自ig）

國際中心／綜合報導

美國一名男子在搭郵輪期間， 覺得船上的設施都太無聊，靈機一動居然從高達11樓的看台一躍而下，瞬間噴起的水花相當澎派。雖然他被救起後並無大礙，但男子也坦承屁股痛得很厲害，讓他3天不能走路。而他做出這荒謬行徑後，也立刻被郵輪公司趕下船，並終身禁止再登該公司的郵輪。

據《雅虎新聞》報導，華盛頓州溫哥華市（Vancouver）27歲的內達夫（Nick Naydev），本月和朋友搭上全球最大的郵輪海洋交響號（Symphony of the Seas），原定從邁阿密出發，停泊在加勒比海度假。11日油輪在島國巴哈馬靠港後，內達夫決定在眾人面前證明膽量，下了一個瘋狂的決定，也就是跳海。

從11樓高的樓台往下一看，是一望無際的藍海，而內達夫毫不猶豫的直直墜入這120英尺（36.58公尺）的海中。一旁錄影的朋友們看見內達夫跳海後，優游於海中貌似無大礙，便開始狂笑不停。

內達夫並沒有在海中快活太久，隨後郵輪的工作人員立刻趕到現場，用小艇把牠撈起。內達夫解釋，自己是因為前晚喝太多酒，一直到甲板前腦袋還昏昏沉沉，覺得生命需要一點刺激才跳海 ，顯然還宿醉中，清醒後發現脖子和尾骨都受傷了，「我幾乎3天不能走路，屁股無法忍受疼痛，其他很好。」

郵輪所屬的郵輪所屬的皇家加勒比郵輪公司（Royal Caribbean Cruises）不接受內達夫說自己因宿醉才鬧出烏龍的解釋，再救起他之後，馬上要求內達夫一行人，打包行李立刻離開，且終身禁止再登上該公司的所有郵輪。

內達夫說，被趕下船後，只好自行花200美元（約6176元台幣）買機票，飛回邁阿密。

對於內達夫的跳海影片在網路上被瘋傳，皇家加勒比發言人強調，這種行為相當愚蠢而且魯莽，這是很愚蠢的事情，可能造成模仿，也損害公司名譽「內達夫與他的同伴已被列入黑名單，我們考慮提告中。」

海洋交響號可容納5518人，是世界上最大的郵輪，由美國加勒比海郵輪公司斥資13.5億美元建造（約417億台幣），從高度上而言，僅僅比帝國大廈矮了65英尺（約19.8米）而已。