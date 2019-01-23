寒冬送暖慰問育幼院「年節加菜」　院童燦笑：謝謝警察叔叔

▲新莊警及善心人士致贈給育幼院春節加菜金。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

寒流來襲冷颼颼，新北市新莊分局除持續在治安、交通上主軸努力外，也結合「新北市新莊警民關係促進會」籌募善款，23日前往新莊「愛心育幼院」及瓊林里生活困苦家庭等處慰問，並且致贈春節的加菜金，希望可以讓讓孤苦無親的院童們、弱勢家庭過個好年。

新莊分局員警平時除了維護治安、交通外，也不定期關懷訪視轄內弱勢家庭。23日上午10時許偕同新莊警民關係促進會會長黃金泉、副會長黃桂芳等人，共同前往愛心育幼院探訪，在歲末之際與地方善心人士寒冬送暖，在場的育幼院小朋友開心的說：「謝謝會長伯伯！謝謝警察叔叔！」。

「新北市新莊警民關係促進會」於102年9月成立至今，致力舉辦多場慈善義賣活動，並將義賣所得全數捐助新莊一帶貧困家庭及弱勢團體。今日協同警分局慰問及致贈新莊「愛心育幼院」新台幣5萬元，黃副會長也送來6箱沐浴乳，讓院童神清氣爽開心過好年，以實際行動關懷院童。

黃會長表示，希望藉由本次慰問活動拋磚引玉，引起社會大眾共同響應共襄盛舉，擴大關懷對象，讓更多團體積極參與，對社會弱勢族群多一份關心與協助，讓其可以歡度寒冬佳節。

▼副會長致贈沐浴乳。（圖／記者陳豐德翻攝）

