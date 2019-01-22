工業城市轉型不易　陳文茜：全台灣都虧欠高雄

▲陳文茜感慨高雄人忍受重工業帶來的汙染，不是住工業園區外的人可體會。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達／高雄報導

「小妹大」陳文茜擔任高雄二月份觀光代言人，22日中午結束完烏魚子餐酒會後，又馬不停蹄來到佛陀紀念館會見星雲法師，陳文茜認為高雄目前得現況處於百廢待舉，亟需開發更多的觀光資源，不過她也肯定前市長陳菊任內所做的硬體建設有目共睹，也希望韓國瑜能讓高雄發光發熱。

陳文茜說，她以前來高雄的時候正是「大三通」討論最熱烈的時候，雖然那時候的中國大陸尚未崛起，國際商港也僅只香港一個，但香港屬淺水港，對岸的經貿人士也正思考貨物出口是不是能從高雄港出發，雖然那時因台灣多數人反對而作罷，也就此錯過了一個經濟成長的特快車，她認為有時候是不是太陷入在「政治恐懼」的思維中。

陳文茜表示，在3天2夜的行程中，觀光局安排她到高雄各個知名的觀光景點遊覽，讓她印象非常深刻，她也肯定前市長陳菊任內在硬體建設上所做的努力，例如世運主場館的建成及世運會的舉辦都相當不容易，以及總圖書館也讓她印象深刻，陳文茜也期盼韓國瑜能能繼續努力，或許有些人抨擊這些硬體設施花了許多錢，如果讓這些圖書館加入了雙語教學的元素後，就能創造更多的附加價值。

▲陳文茜與星雲法師會面。（圖／記者賴君欣攝）



高雄的空污問題不只是火力發電廠，其他還有石化業、鋼鐵業等，雖然汙染嚴重，卻也撐起了1970年以後台灣的經濟命脈，陳文茜感慨的說，高雄人用非常大的犧牲來支持重工業的發展，許多居民也住在非常不適合人住的地點。