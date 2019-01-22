救壽險！金管會初步同意　外匯準備金提存比率可提高

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業去年下半年受到匯損衝擊，12月爆出鉅額虧損。壽險公會昨天(21日)趕緊找保險局開會，爭取增提外匯價格準備金，保險局今天(22日)證實，昨天開完會後大方向上已經同意，但詳細方案還有待金管會主委顧立雄簽核，希望趕在1月底提列準備金前公布並上路。

壽險業從去年下半年匯損止不住，主要就是避險成本大幅增加，連帶到12月份壽險業獲利出現鉅額虧損，前5大壽險慘虧150億元，震驚金融市場。壽險公司大致擬出幾項因應方案，包括增加外匯準備金的提列、降低避險比重、挪其他準備金當作外匯準備金的「第二桶金」等。

其中「第二桶金」的方案已經被金管會主委顧立雄「打槍」。顧立雄今天再次強調：「沒有所謂第二桶金的概念，拿其他準備金挪作外匯變動準備金，這沒有辦法接受！」

但顧立雄支持壽險公司增提外匯準備金。保險局今天表示，昨天有跟壽險公會開過會，壽險公會希望能增提外匯準備金，保險局大方向上同意，但實際方案目前仍有待主委顧立雄簽核，希望能趕在1月份公布後就立即上路。

據悉，壽險公會目前提出3大建議：第一，每月提存比率從現行萬分之5提高到萬分之6；兌換利益或損失時，提存或沖抵準備金比率從50%提高到60%；針對沖抵下限設「天花板」等。但還有待顧立雄簽核。

顧立雄今天受訪表示，現在主要有兩部分，第一是壽險業避險成數降低；第二是增加國內投資標的、減少國外投資比重。

顧立雄說，壽險避險成數2018年確實有比2017年高，避險成本因為成數高，加上台美利差加大，避險成本高達2.7%，這是相當高的避險成本。就他現在的了解，壽險業正在考量隨著台幣匯率穩定與否，將避險成數降低，但這要由各壽險公司以自身專業性去衡量風險係數。

另一方面，壽險業要降低國外投資比例。顧立雄說，目前壽險業24兆可運用資金，在國內不可能有足夠的胃納量，要壽險公司24兆全部放國內投資，這是不切實際的講法。但仍要持續增加國內投資標的，這一點主管機關也有責任，盡量尋找標的並鬆綁法規，讓國內固定收益投資工具變多，這要跟多單位來溝通，尤其是公共建設這塊。

多家壽險公司已經表示，在今年勢必增加以新台幣計價的債券ETF，報酬率可在3%以上又可降低匯兌成本。根據保險局規定，壽險業可投資債券ETF的最高額度是可運用資金的10%，目前壽險業投資不到1%，仍有空間可投入。

對此，顧立雄今天也表示，債券ETF現在比例上沒有過高的問題，就比例上來講還在可以控制範圍內。