台美利差吃掉壽險業獲利　保險局壓力測試防災情擴大

▲壽險業前11月匯損逾2000億創下新高 。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為保險局）

記者戴瑞瑤／綜合報導

壽險業獲利在12月出現大幅虧損，嚇壞金融市場，保險局坦言，台美利差擴大加上台幣忽升忽貶，振幅過大是主因。儘管今年市場預期美國升息走緩，但匯損何時可以止住仍說不準，目前已讓壽險業做壓力測試，也有要求增提外匯準備金，督促各家壽險業者要針對避險損失的情況做調整。

壽險業匯損創新高重挫淨值

隨著美國持續升息，台灣利率卻連10凍，導致台美利差持續擴大，壽險業匯損跟著擴大「止不住」，嚴重衝擊到壽險業2018年下半年獲利表現，12月前5大壽險更是虧損超過150億元。根據保險局統計，壽險業2018前11月淨匯損已超過2000億元，遠遠超越2017年整年的1761億元，創下歷史新高。

匯損不斷擴大，也重挫壽險業淨值！截至11月底，壽險業淨值為1兆1191億元，較去年同期減少2227億元，年減16.6%。截至11月底壽險業稅後淨利為1087億元，較2017年同期減少104億元，年減8.7%。

避險成本大增 保險局做壓力測試

市場納悶，2017年受到新台幣升值影響，壽險業匯損嚴重還可以理解，但2018年新台幣走貶，壽險業匯損反而更加擴大。保險局對此表示，匯損分成「兌換損益」跟「避險損益」兩部分。兌換損益跟新台幣升貶值有關，台幣越升值，兌換損失就會越大；台幣走貶，壽險業兌換利益就會回到正數。

由於新台幣在2017年大幅升值時，整體壽險業避險比重並不高，結果匯兌損失慘重，這讓壽險業者全都嚇到，紛紛調高避險比重。之前壽險業者避險安排比例只有70%，可是現在避險比率提高到78%。但2018年新台幣走貶，各家壽險業者原本調高的避險比重來不及調整，使避險損失更擴大，吃掉了匯兌利益。保險局無奈表示，「就是因為匯率走勢不好猜測，才會造成不管新台幣升貶都匯損的情況！」

面對今年市場預期美國升息步調放緩，台美利差可能不會再擴大，匯損可否止住？保險局坦言，新台幣一下升、一下貶，壽險業者在避險配置上難度很高，台美利差不再擴大對壽險業者來說確實是好事，就目前了解，業者已經開始降低海外投資避險比重。保險局也有對壽險業做壓力測試，並要求增提外匯價格準備金。截至11月底，外匯準備金餘額為537億元，會持續督促各家壽險業者要針對避險損失的情況做調整。

壽險業者無奈避險成本太昂貴

另外，壽險業者指出，新台幣貶值、壽險業匯損卻還擴大，主因就是現在避險成本實在太昂貴，台美利差日益擴大，Swap避險成本從之前的1.5%~1.6%，拉高到目前最高的3%，等於大漲了1倍。

簡單說，壽險業要到海外投資必須要和外銀做Swap交易，通常壽險業會拿新台幣和外銀換取一筆等值的美元，約定1個月或3個月，時間一到雙方再換回來，壽險業要向外銀借美元就要付出避險成本。但因台美利差擴大，避險成本增加，若以3%避險成本來算，壽險業用100億元向外銀做Swap交易，就要付出3億元成本，但海外投資又不得不買美元，壽險業者也只能硬著頭皮買下去。

為了因應難測的市場變化，多家壽險業今年將逐步降低海外投資的避險比重，並且增提外匯價格準備金。此外，也會多賣美元保單，因為美元保單以美元計價，壽險公司可以直接拿美元去投資，不用再經過Swap交易，可以降低避險成本，匯率風險也由保戶承擔，透過多重手段，降低匯損、保住獲利。