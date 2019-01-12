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壽險業今年仍面臨巨大挑戰　學者：台美利差會再擴大

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▲▼ 美元,美金。（圖／路透社）

▲美國縮表仍是進行式，今年壽險業挑戰更大。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／綜合報導

壽險業12月獲利大衰退，前5大壽險公司一個月賠掉超過150億元。政治大學金融系教授殷乃平表示，即使今年聯準會升息次數減少到1~2次，但美國縮表卻一直在進行，此舉將造成市場利率上升，台美利差不見得縮減，穩定保本會是今年壽險業最大的關鍵。

美國縮表持續進行　台美利差不見得縮減
殷乃平指出，去年第四季全球股市都達到歷史新高，美國Fed升息情況之下，股票市場當然會反映，還有川普貿易戰後，第四季市場劇烈震盪，都是造成壽險業從10月開始接連大幅虧損的原因。

對於壽險業將以增提外匯準備金、多販售美元保單來因應。殷乃平直指：「可能面臨的問題會更多！」，他認為，今年聯準會升息次數雖然會減少到兩次，甚至只剩下一次，但是美國縮表卻一直在進行，此舉也會造成市場利率上升，台美利差不見得會縮減。

另外，市場普遍預期2019年股市進入熊市，壽險業資金進到美元市場的問題會更多，尤其是美債或美股。以目前來說，美股呈現大漲大跌，顯示風險變特別大，長期來看，對壽險業是負面的影響。不過，壽險業資金大多不是短期投資，以目前資金運用走向來說，可能風險不大。

▲殷乃平（圖／殷乃平提供）

▲政治大學金融系教授殷乃平。（圖／殷乃平提供）

國內投資工具不足　逼迫壽險投往海外
殷乃平認為，目前壽險提出的策略，若弄不好極有可能會「一頭栽下去」，那就更慘。若是要減少海外投資比重，在國內投資匯率風險較小，但新台幣怎麼走也是個問題，加上國內投資工具少，要做選擇可能不是那麼容易。

壽險業者也表示，過去到現在，壽險資金投資國內市場的標的及商品，就始終不足，導致壽險業被迫錢進海外，海外投資比重也就逐年升高。這個問題相關單位也知道，而且不斷在疏導壽險資金投資國內市場，但開放的速度追不上壽險業者保險資金累積的速度，這次壽險業大幅虧損，只是讓問題再度被凸顯出來。若要避免這類問題惡化，除了壽險業者自身的投資操作策略改變外，國內可投資標的的放寛也應該被正視。

殷乃平提醒保險業者，2019年要把「安全帶」綁緊一點，投資策略上要更保守一點，有任何海外投資都要把風險對沖，「穩定保本」會是今年壽險業的最大關鍵。

壽險公司淨值也有待強化
交通大學資訊管理與財務金融系教授葉銀華指出，壽險公司目前面臨的最大挑戰，不只是獲利難看，還有淨值大幅減少的問題。未來國內外股市仍會巨額波動、甚至有下行壓力，而且利率又持續上升，使得壽險業接近27兆元資產面臨相當大的壓力，11月底的整體淨值約1.1兆元，仍有待強化的空間。

葉銀華強調，由於會計處理給予壽險公司在本期損益、其他綜合損益的彈性處理與影響空間，導致股市投資人忽略觀察淨值的變動，顯示現行的資本適足性管理有討論空間，因此主管機關確實有需要將淨值納入監理指標。

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關鍵字：壽險業,匯損,淨值,殷乃平,葉銀華

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