獨家／業務員薪資「遭亂扣3萬2」！查帳10天才驚見公司弄錯了　南山人壽：同仁誤植

▲南山人壽爆出業務員薪資爭議。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽「境界」系統一年多來錯誤連連，如今再爆出業務員遭扣薪爭議！有業務員比對薪資明細，赫然發現遭南山人壽扣除3萬多元，卻完全不知這筆項目的名義，「還好有查帳，不然真不知道錢不見了。」直到內勤同仁協助查證後，才坦言是「公司弄錯了」；而南山人壽也證實「同仁誤植帳務資料」，不過與電腦系統無關。

南山人壽一名謝姓業務員向《ETtoday新聞雲》記者爆料，每月15日是南山同仁的薪資發放日，她的習慣是列印薪資明細備存，但工作忙碌，不一定會逐一核對。豈料，2019年10月15日發放薪資後，她在核對時發現明細表上竟多出了一筆「預支佣金扣款／其他調整」項目，直接扣除她的薪資3萬2461元。

謝姓業務員說，她當天下午打電話給人資，請人資協助調查並詢問總公司財務會計，但不知為何，各方一直查不到為何被扣了3萬2461元，「我沒有請內勤同仁馬上要匯款還我，我甚至有給他們查證的時間，看是哪裡出了問題。」然而在查詢過程中，沒有人知道為什麼帳戶遭扣款，也沒有獲得確切的說明。

▲南山人壽業務員薪資明細上，卻出現不明扣款，遭扣3萬2461元。（圖／記者楊絡懸攝，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「我要寫信給金管會！」謝姓業務員等了10天，氣到不行，決定寫信陳情。2019年10月25日下午2時50分，南山人壽總公司一名陳姓內勤專員致電解釋，內容稱，由於其他業務員向南山公司預支佣金，於是南山公司在9月16日匯了3萬2461元至帳戶，卻匯錯了，匯到了謝姓業務員的帳戶，因此10月15日時將這筆3萬2461元從謝姓業務員端扣除回來。

然而，謝姓業務員卻指出，她回去查閱2019年9月16日前後的帳款，根本就沒有收到公司所述的這筆3萬2461元，如今卻被莫名其妙扣薪。陳姓內勤專員向她表明，「那再查，一有結果會回覆。」2個小時過去，專員才坦承，「是公司弄錯了。」

聽到南山總公司內勤專員如此回應，謝姓業務員氣炸，「別人借錢，然後你南山卻扣我的錢？重點是你扣之前，沒有經過我的徵詢和同意啊！」她沒有多拿公司的錢，卻萬萬沒想到南山人壽會擅自扣薪，而且完全不知道到底是以何種名目扣款。她說，若她沒有列印薪資表、沒有查帳逐一比對，誰知道辛苦賺來的錢就不見了，「這筆不是3千塊，而是3萬塊！」

▲南山人壽總公司於2019年10月31日匯還3萬2461元給謝姓業務員。（圖／記者楊絡懸翻攝，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「請你們現在把錢還給我！」謝姓業務員透露，原先陳姓內勤專員還想壓2019年11月15日再還款，如果她當初沒有寫信給金管會，這段期間根本苦無管道，也沒有人能幫她，「我在南山人壽工作26年了，我的帳戶有足夠的錢讓公司扣，反過來說，如果帳戶沒錢時，難道是我欠公司嗎？還好我有查帳，不然還真不知道錢不見了。」

謝姓業務員終於在10月31日拿到應有的款項，但她認為，南山人壽不能未經當事人同意並擅自扣款，甚至沒有任何扣款通知；尤其是還款後，就當作沒有這件事情發生。

金管會保險局發文給南山人壽，內容指已經收到謝姓業務員的陳情，「因系統轉換致誤扣薪等問題衍生與貴公司爭議乙案，請查明妥處逕復，並副知本局，請查照。」

南山人壽於12月2日發文給謝姓業務員與金管會，內容說明指，「此為公司同仁誤植帳務資料，非公司系統轉換問題。」針對該案，南山人壽也願意依法定利率支付2019年10月15日至10月31日期間，因誤植帳務資料而未匯款項3萬2461元之延遲利息，「倘仍有其他實際損害，可再向公司提出，公司將據以研議處理方式。」

▲關於南山業務員薪資扣款爭議，金管會保險局發文（左）要求南山人壽查明；南山人壽也發文（右）解釋為公司同仁誤植帳務資料。（圖／記者楊絡懸攝，請勿隨意翻拍，以免侵權）

收到南山人壽的公文，謝姓業務員仍感到不滿。她認為，帳目錯誤、亂扣同仁薪資，應要求南山人壽「懲罰性賠償」扣款金額之2倍，而不是給付利息搪塞她，何況連一句道歉都沒有，「就像去大潤發，你在賣場拿一顆橘子，沒有付錢卻放入口袋，被抓到偷竊就是罰10倍；如今你南山人壽沒有發通知、並獲得我的允許，就隨意扣除我3萬多元？拜託搞清楚，這可是我的帳戶，你們想拿就可以扣走錢，我氣炸了，至少要補償我的精神。」

謝姓業務員表示，身為南山人壽的業務員，在境界系統上線後，發生帳務錯誤或保單狀況，每天都得向客戶道歉、想辦法彌補系統的問題，「在外奔波，我們真的力不從心，沒有心力開發新的客戶就算了，南山總公司的帳款卻太亂，薪資上還要面對如此遭遇，我們是多麼卑微！」

▲另一名南山人壽資深業務員也透露，查帳時發現多了一筆9900元款項。（圖／記者楊絡懸攝，請勿隨意翻拍，以免侵權）

據悉，不單只有謝姓業務員遇到薪資上的問題，另一名南山人壽資深業務員也透露，查帳時發現2020年1月21日「意外獲得」一筆9900元款項，但這筆卻不是薪資或佣金部分，當事人詢問財務相關部門，各方都不解為何多出這筆錢，存摺上僅寫「南山人壽總公司」匯入匯款。也有業務員的薪資平均每個月少掉1千多元，卻不知該筆款項的內容與細節。

針對此事，南山人壽表示，本案為承辦作業人員誤植資料的單一個案，與電腦系統無關。南山人壽已向該業務員致歉說明，並立即補足金額至其個人帳戶；後續除要求人員落實作業品質，並加強查核驗證機制，以確保給付內容及金額的正確性。