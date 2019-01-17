壽險求救無效！　顧立雄反對挪其他準備金做「第二桶金」

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

前5大壽險12月都虧錢，共大賠150億元，主要就受到去年開始避險成本爆增影響。據悉，壽險業「五王一后」要求救金管會主委顧立雄，爭取借用其他準備金作為「第二桶金」，為壽險業留一條生路。顧立雄今天(17日)表示，目前沒有接到(見面)通知，「每一個準備金都有提存的目的，不可以隨便挪做一次性的支出。」

壽險業獲利在12月出現大幅虧損，嚇壞金融市場，主要就是從去年開始壽險業每月匯損節節升高。根據保險局統計，壽險業2018前11月淨匯損已超過2000億元，遠遠超越2017年整年的1761億元，創下歷史新高。

據媒體報導，富邦人壽董事長蔡明興、國泰人壽董事長黃調貴、南山人壽董事長杜英宗、中國人壽董事長王銘陽、中信金控總經理吳一揆與新光人壽副董事長李紀珠打算去見顧立雄，希望爭取挪其他準備金來擴大外匯準備金規模，讓保險業能度過這段匯率變動的時間。

金管會主委顧立雄今天(17日)受訪表示，他還沒有接到通知，但原則上要由壽險公會安排比較適當，不是像報紙寫「五王一后」，不是這樣安排的，還是要循著壽險公會安排。

針對業者希望能爭取挪其他準備金來擴大外匯準備金。顧立雄說，這部分要審慎，現在真正最多的除了責任準備金以外，另外最多的就是死差利差互抵準備金，這部分因應IFRS17即將要施行，死差利差互抵準備金到2017年有3000多億元，但這是有必要的安全存糧，因應負債公允價值評價即將來臨，還是要廣積糧，「這部分我之前有跟壽險公會表達過意見。」

顧立雄接著說，現在進一步是避險成本過高的問題，壽險公會確實有提出來要增提外匯變動準備金，「我們原則上是贊成的！」當然這樣會影響到壽險公司的損益，若外匯避動準備金，在某一個計算值之下能適度調高，增加安全存糧「這我是可以接受的」，所以固定提存比例的調高，原則上金管會會接受壽險公會的意見。

但若要挪其他準備金來擴增外匯準備金，顧立雄則持反對意見。顧立雄說，每一個準備金都有其提存目的，都有提存的必要性，若看整個準備金架構，真正能搬來外匯準備金不多，「現在匯損超過2000億元，挪個1、200億有用嗎？外匯變動準備金增加就好啦！」壽險業說要搬死利差特別準備金，這部分有其公益性，法院也認為這要為公益目的而存在，「不可以隨便挪做一次性的支出！」

目前壽險業的準備金有外匯價格變動準備金、壽險責任準備金、特別準備金。壽險責任準備金內包含保單停效準備金、死差利差互抵準備金；特別準備金內包含重大事故特別準備、危險變動特別準備金、不動產增值特別準備金等。

保險局今天強調，各種準備金都有提存目的，截至11月底，壽險責任準備金共22兆2825億元；特別準備金目前有543.29億元。保險局將追蹤匯率後續變化，也會每月追蹤壽險業匯損情況，並要求保險公司要增提外匯價格變動準備金。

►台美利差吃掉壽險業獲利 保險局壓力測試防災情擴大

►壽險業獲利驚見大幅衰退 保險局緊盯資本適足

►壽險業今年仍面臨巨大挑戰 學者：台美利差會再擴大