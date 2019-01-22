國道警遭撞擊臉縫400針　蔡英文安慰：還是會很帥！

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日上午赴桃園慰勉「國道公路警察局第六公路警察大隊及龍潭分隊」時，也探望執勤受傷臉部縫400多針員警楊于辰，直說以後還是會很帥，請他繼續加油。

在106年時，國道3號南下108公里處，警員陳啟瑞、楊于辰在執勤時，遭到拖板車追撞，當下陳啟瑞傷重不治，而楊于辰臉部多重撕裂傷縫合400多針、右胸撕裂傷合併肌肉斷裂，雙腿及右腳掌粉碎性骨折。

蔡英文22日赴桃園慰勉「國道公路警察局第六公路警察大隊及龍潭分隊」時，也探望執勤受傷臉部縫400多針員警楊于辰，她看了傷口後安慰說，「以後還是會很帥」。

楊于辰則告訴總統，自己身體逐漸恢復中，雖然可以走路，但無法進行跑、跳甚至是蹲下的動作，而在手術後，也已經在去年5月返回工作崗位上班，並轉任內勤職務。

對於警察同仁的照顧，蔡英文表示，國道警察的工作有一些更特殊的性質，值勤時必須要暴露在有高度風險的環境中，「正因為如此，也讓我們看到同仁在執勤時，常發生傷亡情事。」

蔡英文表示，她來看大家，不是行禮如儀，而是要正視問題、解決問題。她說，在徐國勇部長努力爭取下，行政院在1月10日已經核定增加國道員警的危險加成，且會追溯到今年1月1日生效。

蔡英文指出，危險加成只是我們重視國道員警權益的第一步，「比增加津貼更重要的是要花更大的力量，來降低同仁執勤的安全風險。」

蔡英文表示，有些事情現在就能做，而且馬上就該做，像是進一步精進整個國道交通安全事故的標準作業流程。SOP就是要一項一項貫徹，絕對不能馬虎，該做到的就是要做到。

蔡英文指出，如果有資源不足、裝備不足的狀況，她也請部長、署長編列與爭取必要的預算。有些需要跨部會協調的，就報行政院層級來協調。如果還有需要幫忙的地方，她也會幫大家協調處理。