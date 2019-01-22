鄭麗君遭摑　段宜康：是對台灣自由民主的攻擊

▲文化部長鄭麗君。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席華視舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，向賓客致意時，卻突遭不滿「去蔣化」的資深藝人鄭惠中摑臉。稍早鄭麗君透過臉書表示，個人受辱事小，呼籲台灣社會必須理性、冷靜面對衝突，而民進黨立委段宜康則不捨的說，「鄭麗君的堅持，從來不是為了自己；對她的攻擊，就是對台灣自由民主的攻擊。」

前行政院長賴清德為九合一大選下台走人，鄭麗君原有意同去，但經閣揆蘇貞昌三度慰留下，決議留任，坦白關鍵是因為蘇貞昌電話裡非常懇切表達會全力支持文化政策，「請我相信他（蘇貞昌），他是一生追求理想的人，他也有這個決心，帶領我們一起努力」，她很感動也表達願意相信，尤其有院長的支持，自己能真正做事，能夠真正回應藝文界及社會各界要求文化政策落實的期待。

如今遭「甩巴掌」，鄭麗君指出，自己當下雖被嚇到，但現場許多資深藝人前輩即時給予安慰，請各位朋友不用擔心，並強調自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見，「麗君個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害。我也要呼籲，臺灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。」