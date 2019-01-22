資深藝人打鄭麗君巴掌　基進黨：譴責暴力！不恥的行為

▲文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，22日在關懷演藝人員春節餐會上，公開呼文化部長鄭麗君一巴掌。對此，基進黨發出聲明，譴責暴力行為，「因為鄭惠中不恥的行為，反應出過往威權時代的心理、絲毫不懂得民主社會最基本的道德和相互尊重，因此去蔣化勢在必行。」

對於鄭惠中打鄭麗君，基進黨強烈譴責此種無端暴力的行為，在任何尊重民主和自由的社會皆不該被容忍，要求鄭惠中必須出面公開向台灣社會具體道歉，相關警調單位也必須立刻介入調查這個公然使用暴力的行為。

基進黨發言人陳柏惟表示，去蔣化毫無疑問地是台灣民主進步、朝向一個正常民主社會最基本的工程。在一個民主自由的國家，怎麼能容許崇拜過去威權獨裁、甚至殺過人的領袖？

陳柏惟進一步指出，去蔣化不只是要去公共場所，有威權崇拜的象徵和遺址；更重要的是，去除過去藏留在台灣人身心靈的威權思維和行為，「而鄭惠中打人就是最好的案例，可以因為不滿某件事就公開動手使用暴力，而且打人的理由竟然是要為獨裁者發聲，還大剌剌地說：剛好而已。行徑相當囂張和可恥。」

陳柏惟強調，這凸顯台灣轉型正義的不夠徹底、力道不夠強硬，才會讓鄭惠中這種擁有威權思想、做出暴力行為的人在這個民主社會大聲嚷嚷，「因此，去蔣化、轉型正義因此勢在必行」。

▼基進黨發言人陳柏惟。（圖／基進黨提供）