國道服務區春節「漂書」　捐3本書就可獲小禮物...資訊看這裡！

▲國道服務區春節推出「書運」活動。（圖／交通部高速公路局提供，下同）

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農曆春節就快到了，開車返鄉的民眾肯定都會經過國道服務區去休息，為了增進全民好書交流，今年交通部高公局於108年2月1日至2月28日再次辦理「書運」活動，民眾可利用歲末年終清理家中舊有書籍，並透過南來北往旅途將愛書「書運」至各漂書點或漂書站，且若符合捐贈標準，各服務區也將提供咖啡兌換卷、彈珠檯、積木公仔等贈品。

▲書運活動各服務區優惠贈品一覽表。（圖／翻攝自交通部高速公路局網站））

「書運」活動期間，民眾可以到各服務區漂書站挑選喜歡的書，無需借閱手續，閱畢後再將書籍放漂於任一漂書站，共同分享閱讀之樂趣。而國道14處服務區服務台人員也將受理民眾放漂書籍，只要捐贈3本書起就可獲得咖啡飲品兌換卷，於石碇服務區捐贈10本書可獲得DIY 手拉竹 蜻蜓 或彈珠檯，於新營服務區則是捐 3 本書就送天使證件套、捐 10 本就送 3D 手塚積木公仔。

國道服務區近幾年在高公局與服務區經營廠商的努力下，已蛻變成為普受民眾歡迎的休憩場所，高公局表示，民眾可以於各服務區欣賞藝術家精心設計的公共藝術與街頭藝人精彩表演外，更提供各項有關公益人文以及商品優惠等活動，甚至還有服務區財神爺的開運紅包相關優惠活動。

有關服務區書運及新春活動內容，請至高公局網站服務區資訊專頁/近期活動查詢。