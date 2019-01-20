　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

年終獎金每人27萬！方大特鋼15億「錢山」比人高　員工：不知怎花

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 方大特鋼年終獎。（圖／中新社,中國江西網）

▲員工爬上梯子堆人民幣。（圖／中國江西網）

大陸中心／綜合報導

江西南昌市方大特鋼廠區內，員工們直接用人民幣堆成一座「錢山」，總計3.12億（人民幣，下同，約新台幣14.4億元），而這些全是他們的年終獎金，每人平均領取6萬元（約台幣27.3萬元）。實際上，員工已經連續8年收到大紅包，總額超過9億，光去年每人就有3萬元。現場一名員工表示，「這么多獎金不知道怎么花。」

據《中國江西網》報導，方大特鋼現場19日鑼鼓喧天、金龍狂舞，3.12億元現金堆成「金山銀山」，現場出現「感謝董事局方威主席」、「擼起袖子加油干，滿懷豪情奔小康」、「幸福是奮斗出來的」、「員工對美好生活的向往就是我們企業的奮斗目標」等標語。

▼ 一名員工坐在現金堆成的椅子上。（圖／中新社）

▲▼ 方大特鋼年終獎。（圖／中新社,中國江西網）

報導稱，當天5000多名員工領取到了大紅包，只要符合條件的員工都領到6萬元紅包。此外，60歲以上的符合條件的企業退休員工也能領到5000元（約台幣2.3萬元）的紅包。

實際上，「錢山」在方大特鋼員工看來並不陌生。自2011年以來，公司已8年為員工發放紅包，總額超過9億元，每位員工拿到紅包累計達16.5萬元（約台幣75萬元）。有員工表示，「每人6萬元大紅包，和去年比較翻了番，太驚喜了！」

▼ 一員工拿著紅包開心比耶。（圖／中新社）

▲▼ 方大特鋼年終獎。（圖／中新社,中國江西網）

《澎湃新聞》指出，方大特鋼18日發佈的2018年度業績預增公告顯示，經財務部門初步測算，預計公司2018年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤28.70至30.47億元，與去年同期相比增長13%-20%。

根據了解，方大特鋼是一家集採礦、煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼生產工藝於一體的公司，是具有年產鋼360萬噸能力的鋼鐵聯合企業，擁有完整的「冶煉、軋製彈扁、板簧」產業鏈，擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產品特色優勢和「汽車零部件用鋼、汽車零部件」的產業鏈比較優勢，是大陸最大的彈簧扁鋼和汽車板簧生產基地。

▼ 方大特鋼紅包發放現場。（圖／中國江西網）

▲▼ 方大特鋼年終獎。（圖／中新社,中國江西網）

目前，方大特鋼有約7600名員工（鋼鐵本部約5400人，控股企業約2200人），資產總額約100億元，佔地面積約3300畝。方大特鋼母公司為總部位於江西省南昌市的江西方大鋼鐵集團有限公司。

此外，不僅是方大特鋼，2018年也是整個鋼鐵行業運行最平穩、效益最好的一年。在1月14日的中國鋼鐵工業協會（下稱「中鋼協」）2019年理事（擴大）會議上，中鋼協會長、河鋼集團黨委書記、董事長於勇表示，2018年前11個月，中鋼協鋼鐵企業實現銷售收入3.76兆元，同比增長14.17%；實現利稅4149億元，同比增長50.14%；實現利潤總額2802億元，同比增長63.54%。

▼ 人民幣現金堆成的「錢山」。（圖／中新社,中國江西網）

▲▼ 方大特鋼年終獎。（圖／中新社,中國江西網）

▲▼ 方大特鋼年終獎。（圖／中新社,中國江西網）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
年終獎金每人27萬！方大特鋼15億「錢山」比人高　員工：不知
快訊／袁艾菲曬鑽戒喊「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

關鍵字：方大特鋼,年終獎金,獎金,年終,錢山,尾牙,河鋼,鋼鐵

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸物理化學家、中科院院士梁敬魁逝世　享壽87歲

繼續合作打擊犯罪！　陸委會駐港經濟文化辦事處人員「新血到任」

年終獎金每人27萬！方大特鋼15億「錢山」比人高　員工：不知怎花

怎麼甜甜的…花6千買冰毒竟收到「冰糖」　他怒報警：幫我討錢

人民日報：「兩岸三通」基礎是九二共識！心通則百通

小股民戰勝上市公司＋趙薇！　龍薇收購祥源案一審判賠220萬

陸2019上半年經濟下行壓力大　「外部風險＋民企融資」成最大問題

陸大疆無人機廠「員工貪汙」損失達46億　涉案人數破百

韓國瑜銷售首批農產「到貨」　平潭－高雄直航具三大優勢

幼童服藥後心肌受損　工商局調查陸最大直銷公司「無限極」

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

差5秒就沒命！國道3車恐怖追撞　他目睹全程嚇：司機滿臉鮮血

大陸物理化學家、中科院院士梁敬魁逝世　享壽87歲

繼續合作打擊犯罪！　陸委會駐港經濟文化辦事處人員「新血到任」

年終獎金每人27萬！方大特鋼15億「錢山」比人高　員工：不知怎花

怎麼甜甜的…花6千買冰毒竟收到「冰糖」　他怒報警：幫我討錢

人民日報：「兩岸三通」基礎是九二共識！心通則百通

小股民戰勝上市公司＋趙薇！　龍薇收購祥源案一審判賠220萬

陸2019上半年經濟下行壓力大　「外部風險＋民企融資」成最大問題

陸大疆無人機廠「員工貪汙」損失達46億　涉案人數破百

韓國瑜銷售首批農產「到貨」　平潭－高雄直航具三大優勢

幼童服藥後心肌受損　工商局調查陸最大直銷公司「無限極」

首次挑戰古裝　過動兒裴斗娜拿鋤頭對抗殭屍

「天王」外遇扶正小三！　正宮忍20年心碎看破「削髮出家」

SUBWAY飲料有蟑螂！衛生局稽查再揪3屍　複查合格免罰

吳敦義指韓國瑜空軍是他找的　孫大千：關鍵是產品

結下樑子！　衛少和恩比德賽後互噴垃圾話　

「女孩應該學會讓自己舒服」兩性專家坦承教小學生自慰遭砲轟

東淫西賤南蕩北色中痴漢　他4天內LINE群「約炮國中妹」2次...下場超慘

經常和寵物說話不是怪咖　美國研究：這是高智商的表現

渣男面交完藉口借宿　性侵少年還告詐欺...法官狂打臉　

住大阪早餐吃什麼？黑門市場覓食攻略　大啖海鮮、隱藏關西美食

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍..

方大特鋼堆「錢山」　每人年終2..

滿漢全席「純屬虛構」？　北京故..

北京故宮：沒有滿漢全席108道..

充電器浴室插2月　女揭恐怖真相

首批2000萬農產高雄港運抵平..

學生作弊手機沒收　隔天死在角落

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

影／古代皇帝怎麼過年？　北京故..

新娘遭7豬哥蹂躪　長輩卻讚：熱..

劍道哥廈門端咖啡　打工守護道館..

3人嫌應召女太醜　已婚男留下…..

女相親帶2閨蜜蹭飯　他提AA制..

更多熱門

相關新聞

華航高層加薪基層年終變少　工會上街抗議

華航企業工會稍早在臉書貼出公告，預計下禮拜一（21）早上10點召開記者會，爭取更高的年終獎金。據了解，華航企業工會理事長劉惠宗主張這一年來員工的努力，應該分得歷史新高的營業額，不過消息指出，高層最高調薪35000元，基層員工今年拿到的年終會卻比去（107）年還少，遂而引發不滿。

他32K等領年終走人　嘆：尾牙獎品自備

鴻海尾牙今年有田馥甄、蕭敬騰、韋禮安

抱怨同事打低分　女遭判拘役

男尾牙喝醉吐到送急診！醫PO勸世文

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

側乳妹15秒露球片瘋傳　網友神到了

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲別拍

更多

最夯影音

更多

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面