年終獎金每人27萬！方大特鋼15億「錢山」比人高　員工：不知怎花

▲員工爬上梯子堆人民幣。（圖／中國江西網）

大陸中心／綜合報導

江西南昌市方大特鋼廠區內，員工們直接用人民幣堆成一座「錢山」，總計3.12億（人民幣，下同，約新台幣14.4億元），而這些全是他們的年終獎金，每人平均領取6萬元（約台幣27.3萬元）。實際上，員工已經連續8年收到大紅包，總額超過9億，光去年每人就有3萬元。現場一名員工表示，「這么多獎金不知道怎么花。」

據《中國江西網》報導，方大特鋼現場19日鑼鼓喧天、金龍狂舞，3.12億元現金堆成「金山銀山」，現場出現「感謝董事局方威主席」、「擼起袖子加油干，滿懷豪情奔小康」、「幸福是奮斗出來的」、「員工對美好生活的向往就是我們企業的奮斗目標」等標語。

▼ 一名員工坐在現金堆成的椅子上。（圖／中新社）

報導稱，當天5000多名員工領取到了大紅包，只要符合條件的員工都領到6萬元紅包。此外，60歲以上的符合條件的企業退休員工也能領到5000元（約台幣2.3萬元）的紅包。

實際上，「錢山」在方大特鋼員工看來並不陌生。自2011年以來，公司已8年為員工發放紅包，總額超過9億元，每位員工拿到紅包累計達16.5萬元（約台幣75萬元）。有員工表示，「每人6萬元大紅包，和去年比較翻了番，太驚喜了！」

▼ 一員工拿著紅包開心比耶。（圖／中新社）

《澎湃新聞》指出，方大特鋼18日發佈的2018年度業績預增公告顯示，經財務部門初步測算，預計公司2018年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤28.70至30.47億元，與去年同期相比增長13%-20%。

根據了解，方大特鋼是一家集採礦、煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼生產工藝於一體的公司，是具有年產鋼360萬噸能力的鋼鐵聯合企業，擁有完整的「冶煉、軋製彈扁、板簧」產業鏈，擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產品特色優勢和「汽車零部件用鋼、汽車零部件」的產業鏈比較優勢，是大陸最大的彈簧扁鋼和汽車板簧生產基地。

▼ 方大特鋼紅包發放現場。（圖／中國江西網）

目前，方大特鋼有約7600名員工（鋼鐵本部約5400人，控股企業約2200人），資產總額約100億元，佔地面積約3300畝。方大特鋼母公司為總部位於江西省南昌市的江西方大鋼鐵集團有限公司。

此外，不僅是方大特鋼，2018年也是整個鋼鐵行業運行最平穩、效益最好的一年。在1月14日的中國鋼鐵工業協會（下稱「中鋼協」）2019年理事（擴大）會議上，中鋼協會長、河鋼集團黨委書記、董事長於勇表示，2018年前11個月，中鋼協鋼鐵企業實現銷售收入3.76兆元，同比增長14.17%；實現利稅4149億元，同比增長50.14%；實現利潤總額2802億元，同比增長63.54%。

▼ 人民幣現金堆成的「錢山」。（圖／中新社,中國江西網）